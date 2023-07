¿Cómo ganar la mansión y autos de lujo que rifa Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego no se anda con rodeos sobre los regalos millonarios por el 30 aniversario de TV Azteca.

Este martes se dio a conocer cómo participar en la rifa de una mansión y autos de lujo. El encargado de comunicar la dinámica fue el comediante y conductor "El Capi" Pérez, quien dio todos los detalles a través de su cuenta de Instagram.

Tras simular una llamada con Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, detalló que para participar en la rifa se habilitó una página web donde los interesados deben inscribirse.

Entre los premios multimillonarios está una mansión de 30 millones de pesos y más de 10 millones en autos de lujo, de acuerdo con el anuncio que hizo Salinas Pliego días atrás en su cuenta de Twitter.

Benjamín Salinas Sada decidió entrar a la rifa y disponer de otros seis millones de pesos para regalar a los televidentes. Entre los premios que anunció hay electrodomésticos, motos y más.

¿Cómo participar en la rifa de Ricardo Salinas Pliego?

Las personas que quieran ganar alguno de los premios de la rifa de Salinas Pliego deben ingresar al sitio web ganaconeltiorichie.com

• Registrarse con una cuenta de Google o Facebook

• Contestar el cuestionario (donde se piden datos personales y se hacen preguntas sobre el canal).

• Enviar sus respuestas y ¡listo!

Por consejo de "El Capi" Pérez, lo mejor es que los interesados le pidan a sus amigos y seres queridos que se también se registren en la rifa para poder tener más posibilidades de ganar.

¿Cuándo es el aniversario de TV Azteca? La televisora inició operaciones el 2 de agosto de 1993 tras la compra del paquete de medios de Televisión por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en el primer video donde anunció la dinámica recordó ese momento. Por lo que este año cumple 30 años.

"Y bueno, como parte de nuestras celebraciones, se me ocurrió que vamos a regalar una casa, una mega casa, y para que no batallen, el ganador o la ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa, tampoco no se pasen", abundó el empresario en aquel momento.