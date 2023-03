¿Cómo enviar mensajes de WhatsApp a contactos no agregados?

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, es un medio capaz de establecer comunicación entre conocidos, pero también es de gran ayuda como herramienta de trabajo, permitiendo el envío de mensajes a personas a las que no recurrimos constantemente.

Muchas veces utilizar WhatsApp con fines laborales, o para solicitar algún servicio, requiere establecer contacto con personas que no tenemos agendadas, exigiendo el registro con nombre y número en nuestro celular como primer paso para intercambiar mensajes.

Afortunadamente, existe un truco para poder enviar mensajes de WhatsApp a contactos no agendados, haciendo más fácil la comunicación y protegiendo algunos de los datos de quienes se comunican por esta app sin necesariamente conocerse.

Truco para enviar mensajes de WhatsApp a contactos no agendados

Para que no te veas en la necesidad de agendar a personas con quienes no pretendes establecer contacto más de una vez, WhatsApp tiene un truco que te permite iniciar conversaciones sin guardar previamente el número del destinatario.

Cabe mencionar que este tip no representa ningún riesgo para tus dispositivos, pues no requiere de la instalación de aplicaciones o entradas a sitios web sospechosos que pudieran infectar de virus tu equipo. Solo harás uso del navegador web de tu preferencia.

El único paso que tienes que seguir para enviar un mensaje de WhatsApp a alguien que no esté presente en tu lista de contactos es el siguiente: deberás ingresar al link "http://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX", reemplazando las "X" por los 10 dígitos del número que desees contactar.

Inmediatamente, el navegador donde hayas ingresado la liga, te dirigirá a un portal donde se te sugerirá chatear con el número ingresado.

Al tocar el mensaje en color verde, "Ir al chat", se desplegará un mensaje que te solicitará abrir la página directamente en la aplicación.

Una vez que presiones sobre la palabra "Abrir", WhatsApp se desplegará en tu pantalla, llevándote directamente a una pestaña de chat con el número que ingresaste en el link.

Además del ahorro de tiempo, el truco para enviar mensajes de WhatsApp a contactos no agendados posee otras ventajas para los usuarios de la app, que constantemente inician chats que no se convertirán en conversaciones recurrentes.

Por ejemplo, si una de tus configuraciones de privacidad permite el acceso a tu foto de perfil, última conexión y estatus "en línea" solo a tus contactos, la persona con quien deseas iniciar un chat ocasional no podrá visualizar esa información.

Otra ventaja que tiene el saltar el paso de agregar a un número a la agenda para establecer contacto, es el ahorro de memoria en la tarjeta SIM o de almacenamiento interno.

Ahora que ya conoces el truco para abrir directamente un chat en WhatsApp sin necesidad de guardar el contacto, podrás espaciar la actualización de la agenda de tu celular y no pasar por confusiones a la hora de decidir si debes o no conservar el número, además de mantener protegidos los datos que no quieres compartir con desconocidos.