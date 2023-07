¿Cómo bloquear llamadas en WhatsApp?

Cuando te llaman y no quieres contestar lo único que tienes que hacer es rechazarla o esperar a que la otra persona cuelgue, pero si es muy constante o insiste mucho, lo mejor que puedes hacer es conocer esta app que te ayudará sin necesidad de bloquear a nadie de WhatsApp.

Existen ocasiones en las que es necesario rechazar la llamada de alguna persona, ya sea porque no te gusta que te marque, porque no estás disponible en ese momento o simplemente quieres evitarlo, para ello existen muchas formas en las que puedes hacerlo.

Si deseas hacer que una persona ya no te esté molestando por medio de llamadas, existen algunas alternativas muy sencillas para evitarlo. Una de las más populares es encender el modo avión, pero esto también te restringirá de todas las demás señales como internet y mensajes. Por lo que es necesario que conozcas esta solución sencilla.

Actualmente llamar a otra persona es una de las acciones más sencillas que se pueden hacer, pues es una forma para comunicarte con otras personas, pero si odias que lo hagan, también hay maneras sencillas para evitarlo.

Cuando hablamos de WhatsApp, una de las maneras más fáciles que podrías pensar es "bloquear el contacto" de la persona, pero en ocasiones hacer esta acción también te restringe el acceso a otro tipo de interacciones como lo son, mensajes.

Es una comunicación restringida y en muchos casos algo extrema, por lo que si necesitas hacerlo es muy simple.

Abre WhatsApp.

Dirígete al contacto que deseas bloquear.

Abre su chat y entra a los tres puntos que se encuentran en la parte superior. Al seleccionarlos solo tienes que darle en la opción de "más".

Selecciona "bloquear" y listo. Esa persona ya no podrá llamarte ni mensajearte hasta el momento que tú la desbloques a ella.

Esta alternativa aunque es muy útil, también es una de las formas más que suelen que suelen ser muy limitadas, por lo que existe una manera mucho más sencilla para bloquear llamadas sin tener que cortar la comunicación tan radicalmente.

Para conocer esta manera es necesario que sepas que existe una aplicación para restringir llamadas sin perder los demás accesos a este contacto.

Primero debes saber que esta app solo está disponible para Android y en Google Store cuenta con una calificación de tres estrellas. Como todas las apps o extensiones, siempre conllevan un riesgo, por lo que si notas que tu celular tiene cambios como que esté más lento o se trabe, será mejor borrar la app.

Lo mejor siempre será recurrir a las herramientas que te ofrecen las apps verificadas como WhatsApp para evitar problema en el futuro.

Si aún así has decido recurrir a este método, se trata de una app se llama "Tools for WhatsApp", esta app te permite rechazar las llamadas entrantes o salientes, de los contactos que no quieras que te estén molestando. Podrás seguir mensajeándote con la otra persona, pero esta no podrá llamarte a menos que permitas eso.

Descarga la aplicación directamente en Google Play.

Entra a la app y configúrala dándole los permisos necesarios para funcionar.

Acepta lo permisos que te proporciona la app al seleccionar "Servicie", una vez activada te redirigirá a "Acceso de notificaciones", selecciona si quieres o no.

Si deseas bloquear llamadas solo habilita la opción de "llamada de voz saliente o entrante".

Puedes escoger quién te llamada y quién no. Esta función está en la parte inferior de la app. Ahí podrás habilitar si tus contactos o solo los números externos quieres que no puedan llamarte.

Esta aplicación te envía una notificación de la llamada, pero no entra de manera directa pues es rechazada. Tienes que saber que la persona que quiere comunicarse contigo le aparecerá como una rechazada.