Cometen tres robos en cinco meses a escuela de Monclova

Los alumnos de una escuela primaria ubicada en Monclova acuden a clases y trabajan sin luz; nuevamente criminales robaron el equipo del sistema de electricidad del plantel.

En un periodo de cinco meses la escuela Moderna Venustiano Carranza fue víctima del robo de las pastillas eléctricas; esta semana, en que se consumó el delito dejó nuevamente sin luz a los alumnos del plantel educativo.

El presidente de la asociación de padres de familia explicó que no se ha dado una solución al problema del robo en el plantel.

La pastilla o interruptor que conecta la electricidad a la escuela tiene un costo de 12 pesos, más el daño causado, sostuvo. En un plazo de 5 meses tres veces la robaron, la última vez este fin de semana.

En la primera ocasión la asociación de padres compró el equipo de interruptores. La siguiente vez el Ayuntamiento los apoyó y las autoridades municipales se comprometieron a realizar patrullajes de vigilancia para cuidar a la institución educativa.

Sin embargo los elementos de la policía Rosa no realizaron los recorridos de vigilancia, o lo hicieron de manera tan distanciada que dieron oportunidad a los ladrones de cometer otra vez el robo del mismo equipo.

Expuso que ya se notificó a la Dirección Regional de Servicios Educativos de sobre estos hechos para que arregle el problema.

BAÑOS SUCIOS Y SIN AGUA POR FALTA DE ELECTRICIDAD

El presidente de la asociación explicó que la falta de energía eléctrica está afectando al plantel por la higiene, y los niños son los perjudicados.

Los sanitarios no funcionan porque el agua llega a estos mediante la utilización de una bomba, pero sin electricidad esta no funciona y no suministra el vital líquido a los sanitarios.