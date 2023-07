COLUMNA DEL PERRO

QUISIERA SER COMO TÚ

Cuando veo a mi perro, me pongo a observarlo detenidamente, y me siento muchas veces en desventaja para con él por su proceder y su manera en que se comporta ante las cosas cotidianas de la vida, "su vida".

Cuando me ve a los ojos, se me imagina que me pregunta, qué pienso de tal o cual cosa, especialmente si me ve serio.

La respuesta sería... quisiera ser como tú que no has perdido la capacidad de asombro ante las cosas sencillas de la vida, como amanecer desde muy temprano, desperezarte y empezar el día de buen humor.

Quisiera ser como tú, que no eres ambicioso y si lo eres quizá tu ambición más grande es que yo tenga un poco de tiempo para ti durante el día, un poco de atención hacia ti, pues cuando lo hago te esfuerzas por demostrarme de una manera muy tuya tu cariño.

Quisiera ser como tú, que siempre me recibes animado y con la mejor de las actitudes.

Quisiera ser como tú, que te das sin esperar nada a cambio.

Quisiera ser como tú, que el paso de los años no ha hecho que tu entusiasmo disminuya.

Quisiera ser como tú, que con el sólo hecho de acercarte a mí, por algunos ratos te sientes querido y protegido, sin que yo me moleste en lo más mínimo por hacerlo sentir así.

Quisiera ser como tú, que con sólo una caricia mía me reviras de inmediato con muchas muestras de aprecio, cariño y agradecimiento.

Quisiera ser como tú, que aun cuando has estado enfermo, nunca has dejado de demostrarme lo que sientes por mí.

Quisiera ser como tú, que a pesar de tu edad, tus canas y tus arrugas te esfuerzas por darme lo mejor de ti.

Quisiera ser como tú, que ante la presencia de otro ser querido para mí, tú sólo me muestras sumisión aceptando tu lugar y con paciencia me esperas sabedor de que hace mucho tiempo te has ido ganando un lugar, que sólo tú tienes en mi corazón.

Y así pudiera poner otros muchos "Quisiera" pero la verdad es que aunque me lo he propuesto, no he podido imitarte, y por ese motivo te escribo todas estas analogías ya que tú eres un gran compañero y amigo para mí, y yo sólo soy un ser humano.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

"Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro".

-Albert Einstein-