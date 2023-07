Colegio de Arquitectos aclara que no aprobó bolardos, se ofreció asesoría técnica al Municipio de Torreón

El Colegio de Arquitectos rechazó estar de acuerdo con los bolardos que se han colocado en el bulevar Independencia y algunas avenidas como la Juárez, que han sido motivo de polémica debido a su alto costo y su poca utilidad.

Yazmín Reyes Castrejón, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (Caclac), dijo que sí se reunieron con el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, a quien pidieron conocer el proyecto y le manifestaron sus inquietudes, así como aspectos en los cuales consideran que se debe modificar y sus recomendaciones como profesionistas en la materia.

"Le manifestamos que el Colegio de Arquitectos está dispuesto a apoyar a los municipios de la Comarca Lagunera con asesorías en cuestiones técnicas y en todos los proyectos que tengan impacto en el espacio público", comentó.

"Entendemos su razón, estéticamente no nos parecen agradables, no nos parecen adecuados, se le propusieron jardineras o árboles en vez de los bolardos, nos preocupa mucho el tema de reforestar La Laguna", dijo, "han aparecido notas diciendo que nosotros aprobamos y eso no es correcto, nosotros escuchamos lo que nos dijo pero le manifestamos que tenemos las puertas abiertas para asesorarle por nuestra formación técnica y profesional como arquitectos".