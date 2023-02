Coincidencias en época electoral

Era lógico que, con el juicio en los Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Felipe Calderón, los testigos prendieran el ventilador y terminaran salpicando con sus declaraciones a uno que otro funcionario público y empresario que hiciera parte de un entramado de corrupción en torno a la relación entre el Cártel de Sinaloa y la política mexicana en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la sorpresa fue que la Fiscalía de Nueva York citará como testigo a Héctor Javier Villareal, ex tesorero de Coahuila, estado que a propósito, está en campaña, gran coincidencia.

Si bien las declaraciones del exfuncionario coahuilense, en gran parte, dicen lo que ya se ha conocido por los juicios contra él y contra el exgobernador interino de Coahuila Jorge Torres, no cabe duda que en tiempos electorales dejan mal parados tanto al PRI como al PAN, dos de los partidos que en alianza se disputan la gubernatura de una entidad que de la nada pasó de nueva cuenta a los titulares internacionales por un caso que se ha convertido en sinónimo de lucha contra la corrupción, el sexenio de Humberto Moreira.

Vale la pena aclarar que el exgobernador Humberto Moreira ya no puede ser acusado de nada, fue exonerado en octubre del 2012 por la Fiscalía Especializada por el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, por cierto en el sexenio del propio Felipe Calderón, y al ser cosa juzgada, el exgobernador no puede ser juzgado dos veces. El documento del "No ejercicio de la acción penal contra Moreira" fue presentado en una rueda de prensa en 2017 por el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador en compañía del hoy candidato de Morena al gobierno de Coahuila Armando Guadiana, otra coincidencia.

Así como es coincidencia el silencio del diputado, exgobernador y hermano de Humberto, Rubén Moreira, quien es señalado por diferentes sectores de haber sido el encargado de nombrar a los funcionarios del gabinete de su hermano en las dos áreas que más le duelen, seguridad y finanzas. Y como en todo proceso donde el factor coincidencia entra a jugar un papel tan determinante como el de la suerte, lo que se espera es si la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, tendrán una excusa, aunque sea por coincidencia, para investigar donde quedó el dinero de los coahuilenses que aún sigue perdido.

A diferencia de México, en Estados Unidos las declaraciones juramentadas en un juicio tienen un peso importante, se les recalca una y otra vez a los testigos, sobre todos si son extranjeros, las consecuencias que pueden traer las mentiras y por lo general una declaración viene acompañada de una prueba o al menos un indicio. Como también es cierto que a la justicia norteamericana le importa poco lo que pase en los otros países si el dinero sucio no toca su territorio, lo que recuerda que al menos en lo que toca a Coahuila, el gobierno estadounidense sigue buscando esos millones de dólares que hoy tienen al estado endeudado.

Se podrá decir que en tiempos electorales estos señalamientos hacen parte de un juego político siempre que hay elecciones, como también dirán que el tema de la deuda y los Moreira ya suena a disco rayado. Lo cierto es que si algo resulta increíble es pensar que la fiscalía de Nueva York este pensando en las elecciones de Coahuila para citar un testigo en un caso tan sonado como el de García Luna. Como increíble es ver al panista lagunero Guillermo Anaya, quien denunció hasta más no poder el saqueo de Moreira a Coahuila, levantarle la mano ahora a un candidato del PRI.

A medida que avance el proceso electoral y de la precampaña se pase la campaña, más datos duros saldrán a la luz, como de costumbre los procesos electorales además de dejar llena de basura las calles traerán consigo investigaciones, señalamientos y documentos que buscarán evidenciar a uno y otro partido. Aunque luego del proceso electoral en el país de la simulación todo pasará y como siempre no habrá investigaciones serias, juicios y mucho menos condenas, total, por lo general el dinero desviado es de los ciudadanos y ese aguanta todo.

La única diferencia en el proceso de este 2023 es que los dos partidos que hace poco más de un año se acusaban entre sí, se señalaban de los peores actos de corrupción, es decir se daban con todo, PRI y PAN, ahora van en alianza y tendrán que tratar de convencer al electorado que lo que se han dicho durante años no era cierto y ahora tienen un enemigo tan grande, que, al ser prístino de toda maldad, tuvieron que unirse.

@uyohan