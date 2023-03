Mujeres laguneras claman por una vida sin miedo

Las calles del Centro de Torreón se "pintaron" de violeta, luego de que miles de mujeres de todas las edades, recorrieran las vialidades más importantes para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, por sus desaparecidas y por sus hijos, que no han podido recuperar tras ser víctimas de violencia vicaria, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La movilización llamada "Marchemos todas", tuvo como punto de encuentro la Plaza Mayor de Torreón a las 17:00 horas, por lo que poco a poco fueron llegando mujeres de todas las edades, en grupos o en solitario, hasta alcanzar un numeroso contingente que se estimó entre 6 mil a 7 mil participantes.

A las 17: 45 salió el contingente sobre la avenida Matamoros en sentido contrario, rumbo a la Alameda Zaragoza, en donde realizaron una primera parada, justo frente al Memorial de las Personas Desaparecidas, que atraviesa el lago Coahuila y tiene grabados los nombres de personas que aún no han regresado a casa.

En este lugar, familiares de mujeres desaparecidas realizaron un pronunciamiento. La primera de ellas, fue Lucía Castruita, representante del grupo Voz que Clama Justicia por sus Desaparecidos, y madre de Irma Claribel Lamas López, quien desapareció el 13 de agosto de 2008 en el municipio de Torreón.

"La repugnancia que tengo contra cada uno, que son responsables y culpables por no haber buscado a mi hija a tiempo, porque hicieron pasar muchos años, porque hicieron un caso de larga data donde no se puede hacer nada. Por eso les digo a las madres cuando recién desaparecen sus hijas, 'no tengas miedo, no te des un privilegio de acostarte a llorar, no tengas miedo'… nosotros te orientamos qué hacer, porque luego, luego les dicen en las fiscalías que sus hijas andaban mal", fue el reclamo que hizo frente a cientos de mujeres que escucharon atentas.

También María Guadalupe Pérez, madre de Jovanna Dibanhi, desaparecida en el 2021 en la colonia Latinoamericana de Torreón, quien denunció dilación en su caso, tras el cambio de fechas en la audiencia en contra de la expareja y presunto responsable del caso.

Pero también, se hizo presente, Nalley, madre de la pequeña Sherlyn Ismaely Mora, a quien hace más de 6 años la separaron de su lado. En su intervención exigió el apoyo de la Fiscalía del Estado de Coahuila para lograr recuperar a su hija, quien se encuentra con su padre y expareja. Además, comentó que la familia del padre de su pequeña le ha fabricado delitos, por lo que está en riesgo de ser detenida.

RECUERDAN A VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

Al término, el numeroso grupo de participantes continuó su recorrido rumbo al Antimonumento, que fue levantado para recordar a las víctimas de feminicidio en el 2021, en el camellón central de la prolongación Colón casi esquina con bulevar Revolución. Ahí, la colectiva de Madres Poderosas, recordó a las víctimas haciendo un pase de lista de cada una de ellas.

Por un momento, la calzada Colón se paralizó debido a las miles de mujeres que se fueron sumando al movimiento, por lo que elementos de Vialidad, cerraron varias calles a la redonda, para salvaguardar la integridad de las participantes.

Poco después de las 19:00 horas, comenzaron a llegar las Madres Poderosas y los grupos de familias de desaparecidos, a la plancha de la Plaza Mayor, para concentrarse, y recordar a sus seres queridos.

Al llegar, en una sola voz comenzaron a mencionar algunos nombres de las víctimas de feminicidio: Claudia Alejandra, Paola, Dalia, Ivonne, Tábata, Sharon, seguido por "esta es tu lucha".

A la vez, las participantes fueron plasmando leyendas como "El Gobierno dejó huérfanos a mis hijos", "Que todo arda", entre otras, en la plancha de la Plaza Mayor, ante la mirada expectante de las mujeres elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, tanto municipal como del Estado, quienes en todo momento resguardaron el edificio de la presidencia municipal, el asta bandera y las 56 reproducciones de la exposición El Museo del Prado en Torreón, ubicadas en la Plazuela Juárez.

MARCHAN EN GÓMEZ PALACIO

Horas antes de la movilización en Torreón, decenas de mujeres "tomaron" las calles de Gómez Palacio para exigir un alto a la violencia, los abusos y sobre todo por la desatención de las autoridades en sus casos, teniendo como destino el Palacio de Justicia, el cual fue punto de encuentro y blanco de reclamos y exigencias.

La marcha partió poco después del mediodía del estacionamiento de conocido centro comercial de bulevar Miguel Alemán y calzada Agustín Castro.

Ataviadas de color negro y morado, las participantes, algunas con el rostro cubierto, marcharon por la calzada Agustín Castro sosteniendo pancartas con leyendas como: "Merecemos vivir sin miedo", "Hoy lucho para existir mañana", "Hoy salimos a gritar por todas las que silenciaron", "No nací mujer para morir por serlo", "De camino a casa quiero ser libre, no valiente" y "No soy una princesa, soy una guerrera".

Mujeres de todas las edades, desde pequeñas hasta adultas, se sumaron a esta movilización, sin importar los intensos rayos del sol ni las altas temperaturas que azotaron desde temprana hora.

En su recorrido también coreaban a una sola voz, "somos la voz de las que ya no están", "vivas se las llevaron, vivas las queremos", entre otros reclamos.

El contingente rechazó el apoyo que se les ofreció por parte de los elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal, así como de Tránsito y Vialidad. "No confiamos en la policía ni en vialidad", fue el argumento que presentaron, resguardadas entre ellas dentro de un cuadro que formaron con un hilo, del que colgaban las fotografías de agresores, de feminicidas y de sus víctimas.

"Muchos casos que no avanzan, no se ha hecho nada, tenemos que recurrir a quemar, a rayar para que nos hagan caso, ¿siempre vamos a estar así? No, ¿verdad?, necesitamos apoyo del gobierno, hay muchas agresiones", expuso una de las decenas de participantes en esta primera movilización del día en la región Laguna.

Ya en el Palacio de Justicia, los reclamos hacia la autoridad arreciaron, por lo que se optó por cerrar el inmueble, mientras algunas realizaron algunas pintas en la fachada, y otras más, la quema de papeles a las afueras del lugar, ubicado frente a la Plaza Principal de Gómez Palacio.

Metros adelante, se mantuvieron expectantes elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GORI), quienes cerraron a la circulación las vialidades aledañas al inmueble, portando sus equipos antimotines.

Lucía Castruita, madre de la joven desaparecida Irma Claribel Lamas López, exigió justicia en el caso de su hija. (VERÓNICA RIVERA)