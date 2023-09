Ciudadanos desisten de quejas en DD.HH

En lo que va del año se han registrado 96 quejas en la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón, pero entre el 40 y 45 % de ellas se cierran por falta de interés del ciudadano inconforme.

Miguel Ángel Urrutia de la Torre, titular de la unidad antes mencionada, comentó que la mayoría de las quejas son en contra de los agentes del orden, pero no se especificó qué dependencia está a la cabeza del listado.

Comentó también que las quejan han ido a la baja, hecho que lo atribuye a las capacitaciones que se han ofrecido, por ejemplo, a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

"La (queja) más constante tendría que ser, yo creo, la que tiene que ver con los agentes del orden en lo general, no pudiera yo encontrar una conducta que fuera repetitiva y que fuera reiterada... sino como en general".

Urrutia resaltó también el desinterés de los ciudadanos en dar continuidad a su queja una vez que fue presentada, por lo que se determina darlas por cerradas.

"Hay que invitar también mucho a la ciudadanía a que participe, porque su voz es importantísima para nosotros para poder ver cuáles áreas de oportunidad tenemos, para mejorar... pero en muchas ocasiones yo creo que alrededor de 40 a un 45 por ciento, el ciudadano viene pone una queja y no le da seguimiento y ya no nos responde y no se vuelve a personar, por lo que tenemos, lamentablemente, pues darle cierre al trámite porque no tenemos ya la participación del ciudadana", comentó el funcionario municipal.

Sobre aquellas quejas que se mantienen abiertas o en investigación, dijo que se vienen arrastrando algunas desde el 2022.

Recordó que la Unidad tiene operando desde el mes de septiembre del año pasado; sin embargo, con los datos que se tienen al momento consideró que las quejas han ido a la baja.