CIIE 2023 termina actividades

Luego tres días de actividades, el Tecnológico de Monterrey clausuró el 9° Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE): Innovación para la nueva era de la educación.

A esta edición asistieron 4,732 personas de varias partes del mundo y más de 2 millones siguieron las charlas por redes sociales; se realizaron cerca de 500 eventos, entre ellos conferencias, paneles, ponencias, presentaciones de libros y mesas de networking guiadas por profesores, investigadores, consultores, emprendedores y miembros de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de diferentes países.

También se llevó a cabo la Expo Virtual, donde se presentaron reconocidas empresas internacionales enfocadas en el sector de la educación y tecnología.

José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación y presidente del Comité Organizador del CIIE 2023, agradeció a los asistentes, organizadores y conferencistas. Además destacó que este año se logró una cifra récord de asistencia al alcanzar los 4,732 participantes.

Cabe mencionar que se trató de la última edición bajo el nombre CIIE, ya que en 2024 se transformará en IFE Conference, pues pasará de ser un congreso a ser una plataforma global de co-creación de la educación del futuro.

El objetivo del CIIE 2023, uno de los evento más importe del mundo, fue dar a conocer las tendencias y prácticas en innovación educativa que están transformando la educación en el mundo y conectar a la academia con expertos de reconocimiento mundial.

En esta ocasión el congreso recibió más de 722 propuestas provenientes de 31 países enfocadas en seis temáticas: Innovación educativa, Tecnologías educativas, Aprendizaje a lo largo de la vida, Innovación académica en salud, Emprendimientos Edtech y Gestión de la innovación educativa.

Entre los invitados al CIIE 2023 destacan Nina Smidt, directora ejecutiva y vocera del Consejo Siemens Stiftung; Gary A. Bolles, autor de The Next Rules of Work, presidente de The Future of Work, Singularity University y socio de Charrette LLC; Cheryl Regehr, vicerrectora de la Universidad de Toronto; Kristina Reiss, profesora emérita de la Universidad Técnica de Munich; Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para Educación Superior; Patrick Brothers, co-CEO de HolonIQ; y Stephen Harmon, decano asociado para Investigación de Georgia Tech, entre otros muchos líderes y expertos que compartieron sus conocimientos y experiencias sobre los nuevos modelos educativos y el futuro del aprendizaje.