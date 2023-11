Christian McBride, ganador de 8 premios Grammy, se presenta hoy en el Teatro Isauro Martínez

El reconocido contrabajista y compositor estadounidense Christian McBride (Filadelfia, 1972), ofrecerá un concierto esta noche en el Teatro Isauro Martínez (TIM), en punto de las 20:00 horas. En lo que será una noche llena de música jazz.

Ganador de 8 premios Grammy, McBride se presentará junto a New Jawn, banda formada por los virtuosos músicos Nasheet Waits (batería), Josh Evans (trompeta) y Marcus Strickland (saxofón).

Sobre el jazzista, la crítica lo ha resaltado como uno de los músicos más solicitados del mundo y subrayado la calidad de su técnica musical.

Este concierto, posible gracias a la colaboración con Jazz at Lincoln Center, se dará en el marco del ciclo New York Jazz All Stars 2023, con el que DeQuinta Producciones celebra su décimo aniversario.

Los boletos para el concierto están disponibles en taquillas del teatro y en la plataforma NewTicket.com.