Chamacones

quí está sentado quien va a sucederme. Cualquiera de los que está aquí", dijo Andrés Manuel López Obrador en el salón del recinto parlamentario de Palacio Nacional, donde se juró la Constitución de 1857. Tenía enfrente a unos 65 senadores y a su lado izquierdo a Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum; a la derecha a Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

El Presidente ya había recorrido en su discurso por más de media hora la historia de las elecciones presidenciales desde 1988, la contienda del 2006, la del 2012, el nacimiento de Morena, y su hilo narrativo subrayaba cómo habían mantenido en todo ese tiempo la unidad entre dirigentes en esos procesos.

Apenas en unos segundos conminó a los senadores a aprobar el manojo de iniciativas que habían enviado los diputados y que estaban frenadas en el Senado por la toma de tribuna de los opositores que exigían procesar el nombramiento pendiente de comisionados del INAI.

Aunque les dijo que dejaran a los opositores en plantón. "No van a aguantar", aseguró. Minimizó la crisis legislativa y de un plumazo dio vuelta a la página.

El motivo del encuentro en Palacio era el cierre de filas rumbo al 2024.

La crisis del Senado efectivamente había estallado más que por una revuelta de opositores por la división entre senadores morenistas y el despojo de toda autoridad de Ricardo Monreal sobre el grupo legislativo.

Si todos los legisladores del bloque oficial hubieran acudido a las sesiones para la votación del ramillete legislativo, como debían hacerlo, Morena habría ganado las votaciones con facilidad. De 76 senadores que podía congregar movilizó a durísimas penas 66.

La fracción está dividida en 4 partes: los monrealistas, los que siguen a Sheinbaum (que ya son mayoría), los que obedecen a Adán y los seguidores de Ebrard.

El coordinador formal, Ricardo Monreal, no manda. Su intención de sacar adelante la votación por un comisionado del INAI se cayó cuando los morenistas despreciaron las negociaciones del zacatecano con la oposición.

La decisión de sesionar en otra sede con la oposición al margen fue tomada antes de ir a ver al Presidente.

Y el encuentro con AMLO, realizado la tarde del viernes 28 de abril, cambió los términos de la contienda interna.

AMLO admitió que Monreal acudiera tras dos años de congelamiento. No solo recibirlo sino sentarlo inmediatamente a su izquierda marcó un cambio. "Usted va a aquí", le dijo una mujer de la ayudantía del Presidente al señalarle a Monreal su asiento. Y desde ahí, junto a AMLO, escuchó una de las sentencias del discurso central.

"Cualquiera de los que está aquí puede ser", dijo AMLO cuando entró al tema central del encuentro. "Cualquiera de los chamacones o la chamaca", dijo con un leve gesto con el brazo al aire como si tirara agua bendita a los cuatro aspirantes.

AMLO planteó la necesidad de entrar al tema sucesorio en "tres meses", que para cualquier efecto significaba agosto, cuando debía estar hecha la encuesta y decidido el nombramiento.

El planteamiento chocaba con el calendario que había armado Mario Delgado meses atrás donde hablaba de una encuesta preliminar en agosto y otra definitiva en noviembre.

"No se peleen", exhortó AMLO. Y argumentó su propuesta de adelantar todo para agosto. "Se están calentando", dijo en alusión a las patadas debajo de la mesa y guerras virales con videos, memes y troleos que entre seguidores de los cuatro presidenciables han desatado en las últimas semanas.

"Ya no se calienten por eso en tres meses debe quedar definido", les dijo.

Refirió que hace seis años "a estas alturas yo ya era el coordinador del movimiento" rumbo a la candidatura presidencial.

Y como decía Pasiflorino el personaje de Los Polivoces (cómicos de los años setentas), AMLO expresó con sorna: "Yo les digo qué cuál es la prisa". Y remató: "Si yo me tardé tres veces en llegar".

El comentario rompió la tensión del encuentro con las carcajadas de muchos de los presentes.

"No me voy a meter. La que o el que resulte electo ya que se dedique a todo lo electoral. Yo me voy a dedicar a cerrar las obras de gobierno", expresó, según refirieron algunos de los presentes.

Dio la orden. Apúrenle.