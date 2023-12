Cerrará por vacaciones oficina de Pasaportes en Monclova

Este viernes cerrará por vacaciones la oficina de enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el trámite de pasaportes.

El titular de la oficina, Juan Antonio Hernández Sillas, explicó que por normativa de la SRA las oficinas para tramitación del documento para salir del país se cierran y abrirán hasta el 2 de enero próximo.

Dijo que continúan citas disponibles de aquí hasta el viernes para quienes deseen obtener la pasaporte.

Advirtió que quienes ya lo tramitaron pero no lo han recogido, tienen hasta este viernes para recogerlo. De no hacerlo serán enviados a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Torreón y ya no serán reenviados a Monclova.

“Tendrán que ir a Torreón a recogerlo” advirtió el funcionario.

Por otro lado informó que durante 2023 se incrementó en más de un 25 por ciento la demanda de pasaportes, reposiciones y nuevos, y dijo que la oficina de Enlace de Monclova se posicionó como la de mayor número de trámites en Coahuila.