Celebra 40 años Casa Cuna Laguna

Hace 40 años, nació la asociación que le cambió la vida a 183 familias al darles la oportunidad de convertirse en padres ante la imposibilidad de serlo de forma biológica. Pero no solo a ellas, sino también a 266 mujeres embarazadas que por diversas circunstancias, no podían o no deseaban quedarse con sus bebés.

Es Casa Cuna de La Laguna, la cual nació en 1982 como una idea de un grupo de amigas con deseos de ayudar y que hasta el año siguiente, justo en el mes de agosto, se vio cristalizado el proyecto, que le ha dado una segunda oportunidad a esos bebés que pudieron ser abortados.

María Elena Galán Varela, presidenta de la asociación Casa Cuna, recordó que ese grupo de amigas estaba conformado por Ernestina Lazalde, Carmen Aulenbacher, Rebeca James, Pura González, María Teresa Esparza, Lilia Villarreal, Antonieta Maese, Rafaela Garza, Rosa Alicia de la Garza, María Luisa Pruneda, Aurora Legorreta, Alicia Barraza, y Ana María Marín de Rosas, quien es la única que aún sobrevive.

Las familias de estas mujeres, deseosas de contribuir a la sociedad de forma positiva atendiendo a las futuras madres en condiciones vulnerables, recibirán el reconocimiento que ofrecerá la asociación este sábado, como parte de los festejos de aniversario.

De acuerdo con María Elena Galán, la idea de este grupo de mujeres, nació al darse cuenta de muchos casos de bebés que eran abandonados en las puertas de las iglesias o simplemente dejados en cualquier parte, a la vez que se intensificaba el tráfico de infantes.

"En esa época no existía una asociación civil que viera por ellos, por lo que sintieron el llamado de iniciar una obra social a favor de la vida y así proteger del aborto a los bebés por nacer y a los ya nacidos del abandono, para integrarlos a un hogar previamente seleccionado, lleno de amor, que les garantizara una armoniosa vida en familia", comentó.

Por tal motivo, en el año de 1983, se constituyó la asociación civil Casa Cuna de La Laguna, con el apoyo de Elsa Hernández de De Las Fuentes, esposa del entonces Gobernador de Coahuila, Fernando de Las Fuentes Rodríguez".

Dijo que fue Aurora Legorreta de Medellín, la encargada de gestionar todo lo necesario conforme a la ley mediante la comunicación con Guadalupe De Las Fuentes de Marrufo, directora del DIF Coahuila en ese momento, y que con esto todo se hiciera bajo la supervisión de las instancias de gobierno correspondientes, para realizar los trámites legales de los menores entregados para su adopción.

Desde entonces y hasta la fecha, Casa Cuna de La Laguna ha apoyado a un total de 266 mujeres embarazadas, de las cuales 83 decidieron conservar a su bebé, mientras que 183 de ellas lo entregaron para su adopción.

Incluso, ni en tiempos de pandemia el apoyo se detuvo. Y es que de acuerdo con María Elena Galán, tan solo en el 2020, se brindó apoyo a 8 mujeres, de las cuales dos de ellas decidieron quedarse con su bebé mientras que las otras 6, los dieron en adopción. Para el 2021, fueron tres mujeres, las cuales todas decidieron darlos en adopción, y en el 2022, fue solo una, la cual decidió dar a su bebé en adopción.

En este año, solo se atendieron de manera fugaz a tres mujeres embarazadas, quienes no regresaron y se desconoce la decisión que tomaron.

La asociación ofrece a las mujeres embarazadas: Control médico gratuito durante su embarazo y parto; Apoyo moral, psicológico y espiritual; Albergue; Apoyo alimenticio; Superación personal y discreción absoluta

De acuerdo con Galán, de forma mensual acuden hasta 10 parejas que buscan la adopción como una oportunidad de convertirse en padres. Explicó que como parte del proceso, deberán acudir en primera instancia a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para conocer los puntos a cubrir y ya una vez que cuenten con su expediente completo, podrán acudir a Casa Cuna.

DE LOS APOYOS

De acuerdo con la presidenta de la asociación, se cuenta con un bazar permanente que atiende en horario de oficina, "donde recibimos donaciones de artículos para el hogar, utensilios de cocina, accesorios de bebé, calzado, juguetes, blancos, ropa para toda la familia en buen estado".

Además, de que se llevan a cabo otras actividades para obtener recursos.

También, se cuenta con el apoyo de médicos que se han sumado a la causa, como Héctor Manuel Alba, quien junto con su equipo, atienden a las futuras mamás, que son albergadas en Casa Cuna sin ningún costo.

Para celebrar estos 40 años de servicio, la asociación tiene preparada una serie de actividades este sábado 19 de agosto en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, en punto de las 12:00 horas, para después hacer entrega de reconocimientos a quienes se han sumado a lo largo de estas cuatro décadas, a la misión de la asociación. Entre ellas, se reconocerá a las mujeres que hicieron posible el proyecto, serán sus familias los que reciban el reconocimiento.

Apoyo

Casa Cuna de La Laguna:

* Cuenta con 40 años de servicio.

* Apoya a las embarazadas que por diversas circunstancias no pueden o no desean quedarse con su hijo.

* Se localiza en avenida Bravo 1840 oriente en Torreón.

* El número de contacto es 87-17-17-07-21.