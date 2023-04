Casos de vergüenzas nacionales

La madurez social tiene como uno de sus elementos centrales la madurez judicial. La decisión de la SCJN la semana pasada fue de máxima importancia. Las fuerzas armadas son para defender a la nación contra el enemigo exterior. No deben lanzarse contra nuestra la propia población. El presidente López Obrador se sumió en este error e intentó constitucionalizarlo. La Providencia y la suerte lo bloqueó y al desecharse la iniciativa presidencial se fortaleció la vigencia de los principios del derecho.

Así, caso por caso. No debe desperdiciar ninguna oportunidad de hacer valer la justicia. Cada vez que se tolera la violación a una norma ésta se debilita y se afecta la solidez del edificio social. Cada caso es importante.

El caso de Yasmín Esquivel viene a cuento. La tardanza en eliminar su presencia como ministra en las sesiones de la SCJN atenta contra su acreditada seriedad y autoridad que es uno de los pocos aceptados puntos de referencia para todas las actividades del país.

La solución del desaguisado del caso Yasmin es de elemental sencillez pero, por razones que no son de alta filosofía, está más enrevesado que nunca. Nada sirve que la UNAM haya llenado un vacío en sus reglamentos rescatando su capacidad para nulificar títulos expedidos a fin de no repetir hechos análogos. El nuevo reglamento interno no es retroactivo. Parecería que Yasmin podía sentirse cómoda en su mal habido cargo.

Pero el asunto está lejos de terminar. La nulidad del título que ostenta la señora del contratista Rioboo la tiene que determinar la UNAM con base en el dictamen que con precisión y oportunidad dio el 11 de enero a conocer su Facultad de Estudios Especiales de Aragón.

La nulidad relativa o absoluta de un acto jurídico existe latente independientemente de que se aplique. La no retroactividad de la nueva norma no afecta que la nulidad que hiere la tesis plagiada de la sustentante Esquivel que conoció el jurado convocado bajo engaño contagia al título expedido y, por supuesto, a la cédula profesional luego expedida por la autoridad registradora. Está pendiente, empero, el resultado de las investigaciones que realiza el comité de ética de la UNAM encargado por el Rector Graue para evaluar en definitiva la situación. Ayer la Ministra Esquivel promovió por segunda vez, tras de una anterior, la suspensión de la difusión de informes sobre el avance de la investigación de dicho comité.

Estamos pues en espera de cualquier otra novedad sobre las implicaciones del plagio que se complica. Por ahora están en puerta tres vergüenzas, la de la engañada Facultad de Derecho de la UNAM, la del también engañado Senado de la República que el 12 de marzo eligio a la Yazmin al supremo cargo judicial y, por último. la también engañada SCJN que tiene la pesada tranca de tener una tan cuestionada colega en su redil.

Pero, no ganamos para vergüenzas. Esta vez la que el presidente de la Repúbica debería sentir por su terca negativa a designar los tres comisionados que aun faltan en el Instituto para la Transparencia INAI. El tema llegó ya a la ONU. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió una carta al Senado para pedir, respetuosamente, que se culmine el proceso de designación de los tres. "La ONU-DH destaca el rol que desempeña este órgano autónomo en la protección y garantía de dos derechos humanos que son fundamentales para la construcción de sociedades democráticas, abiertas y transparentes: el acceso a la información y la protección de datos personales", señala la misiva.

Así, sucesivamente van exhibiéndose las torpezas que por obstinado propósito de transformar a la sociedad a un inoperable mecanismo de obediencia a su persona ha llevado al país a desperdicios de ya incalculable aporte social y económico.

Ya no es tiempo de repetir críticas sin acompañarlas de propuestas de solución al desastre que AMLO se empeña en heredar al siguiente presidente de la república y las dos cámaras legislativas.

Es el momento de preparar los antídotos y las alternativas genuinamente sociales y de recio fundamento. Ya proliferan foros y círculos de estudio. Es el momento de saber de qué manera se deshará México del caos con que termina la 4T.

