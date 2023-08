Casi un juego sin hit ni carrera

En el encuentro de playoff celebrado en el estadio de la Revolución el pasado jueves 24 de agosto, al pitcher Aldo Montes de Unión Laguna le faltaron dos outs para lanzar juego sin hit ni carrera frente a Toros de Tijuana.

En la novena entrada Montes sacó el primer out del episodio sin mayor problema. Al bateador que habría representado el out 26, Beau Amaral, lo tenía en dos strikes y le pasó lo que a muchos aficionados nos pareció el tercer strike, pero el ampáyer vio bola y la marcó como tal. A continuación Amaral conectó cuadrangular por el jardín derecho y terminó el sueño de presenciar en casa un juego sin hit ni carrera.

Se llama juego sin hit ni carrera (o "no hitter") a aquel en el cual uno de los dos equipos no batea un solo imparable ni anota carrera alguna. Aunque algunos de sus jugadores sí se embasen ya sea por error, base por bolas y aun por ponche (cuando el receptor no puede retener el lanzamiento que representa el tercer strike y el bateador llega a la primera colchoneta antes del eventual tiro que realice el cátcher) o por cualquiera otra circunstancia, excepto por la vía del hit.

Aunque no se compara con un juego perfecto (que consiste en retirar en riguroso orden a los 27 bateadores adversarios), como quiera lanzar un juego sin hit ni carrera es una hazaña.

¿De qué tamaño es esa hazaña? Grande. Baste decir que en la historia casi centenaria de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se considera que solo ha habido 100 juegos lanzados sin hit ni carrera. Aunque en realidad no es así, como adelante veremos.

Antes de continuar cabe aclarar que aunque la LMB nació en 1925, las estadísticas de sus primeros doce años, de 1925 a 1936, se perdieron aparentemente para siempre. Por eso el primer juego sin hit ni carrera que se registra es de 1937, lanzado por cierto por el inmortal Martin Dihigo el 16 de septiembre de ese año jugando para Veracruz. Se desconoce si antes hubo alguno otro.

Del año mencionado a la fecha, como ya se dijo, han sido 100 los juegos no hitter que se tienen registrados. Sin embargo, de estos 56 han sido de menos de nueve entradas (49 de siete, 1 de ocho, 2 de seis y 4 de cinco innings), que desde mi punto de vista no tienen el mismo mérito que los de nueve entradas, que en consecuencia suman 44.

De esos 44 juegos, 3 han sido con pitcheo combinado de dos o más lanzadores, por lo que juegos sin hit ni carrera de nueve entradas en casi 90 años (contados a partir de 1937) en LMB solo van 41 los lanzados por un solo pitcher. Que son los que verdaderamente tienen mérito y deben ser reconocidos como grandes hazañas. Como el que estuvo a punto de lanzar aquí Aldo Montes.

De esos 41 juegos no hitter de nueve entradas trabajadas por un solo pitcher solo uno ha tenido como escenario el estadio de la Revolución. Fue el lanzado por Lauro Cervantes el 4 de agosto de 1990, contra Industriales de Monterrey que terminó con pizarra de 4 carreras a 0.

Vaqueros Laguna también ganó en Monclova un juego de nueve episodios sin hit ni carrera a Acereros del Norte, el 22 de junio de 2008, con pitcheo combinado de cuatro lanzadores, uno de ellos el lagunero Federico Castañeda que se hizo cargo de la octava entrada. El encuentro terminó 9 carreras a 0. Por cierto, curiosamente, Castañeda lanzó la primera bola el jueves.

Un choque de pelota también de nueve entradas sin hit ni carrera lo lanzó el lagunero Horacio Piña, jugando para Rieleros de Aguascalientes a los Indios de Ciudad Juárez en su propia casa, el 1 de mayo de 1975. Debió haber sido un juegazo porque el marcador final fue de 1 carrera a 0. A Piña se le conoce más por el juego perfecto que lanzó en 1978 también para Rieleros.

Por Algodoneros de Unión Laguna, el dominicano Ramón de los Santos lanzó en Chihuahua un juego sin hit ni carrera, pero de siete entradas, contra Dorados, el 27 de marzo de 1981, que terminó 4 a 0.

Es verdaderamente lamentable que Aldo Montes haya estado tan cerca de cubrirse de gloria, de pasar a la historia y la oportunidad se haya escurrido. Solo le faltaron dos tercios de entrada. Una lástima.