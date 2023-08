Casa Cuna de La Laguna celebrará sus 40 años de cambiar vidas

Hace 40 años, nació la asociación que le cambió la vida a 183 familias al darles la oportunidad de convertirse en padres ante la imposibilidad de serlo de forma biológica. Pero no solo a ellas sino también a 266 mujeres embarazadas que por diversas circunstancias, no podían o no deseaban quedarse con sus bebés.

Es Casa Cuna de La Laguna, la cual nació en 1982 como una idea de un grupo de amigas con deseos de ayudar y que hasta el año siguiente justo en el mes de agosto, se vio cristalizado el proyecto, que le ha dado una segunda oportunidad a esos bebés que se pensó en ser abortados.

María Elena Galán Varela, presidenta de la asociación Casa Cuna, recordó que ese grupo de amigas estaba conformado por Ernestina Lazalde, Carmen Aulenbacher, Rebeca James, Pura González, María Teresa Esparza, Lilia Villarreal, Antonieta Maese, Rafaela Garza, Rosa Alicia de la Garza, María Luisa Pruneda, Aurora Legorreta, Alicia Barraza, y Ana María Marín de Rosas, quien es la única que aún sobrevive.

Las familias de estas mujeres deseosas de contribuir a la sociedad de forma positiva atendiendo a las futuras madres en condiciones vulnerables, recibirán el reconocimiento que ofrecerá la asociación este sábado como parte de los festejos de aniversario.

