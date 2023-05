Carrie Fisher recibe su estrella póstuma en Paseo de la Fama acompañada de su hija, C-3PO y R2-D2

Carrie Fisher fue una gran estrella del cine, su trayectoria es premiada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de manera póstuma. Su hija Billie Lourd recibió el reconocimiento de su madre, acompañada de amigos muy especiales de la franquicia de Star Wars.

La ceremonia se llevó a cabo este jueves 4 de mayo, considerado el día de Star Wars. En el lugar se dieron cita el actor Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker en la franquicia, así como también C-3PO y R2-D2.

Aunque Carrie tuvo una carrera llena de éxitos en el cine, su cara siempre será recordada por dar vida a la Princesa Leia Organa. Su trayectoria empezó en 1969 con un papel infantil en el especial de televisión, Debbie Reynolds and the Sound of Children, en donde actuó con su madre, la también actriz Debbie Reynolds.

Su última actuación fue en la cinta Star Wars: Episodio VIII- Los últimos Jedi que se estrenó en el 2017, en donde se despidió del personaje que le dio fama mundial.

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016, a los 60 años de edad.

ESTAS SON OTRAS PELÍCULAS RECORDADAS DE CARRIE FISHER:

Shampoo (1975)

The Blues Brothers (1980)

Hannah and Her Sisters (1986)

When Harry Met Sally... (1989)

The Women (1989)