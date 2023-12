Camerata de Coahuila realiza concierto navideño en la iglesia de San Juan Bautista

La Camerata de Coahuila realizó su último concierto del año este sábado en la iglesia de San Juan Bautista, la cual se localiza en la colonia Libertad, en el sector de San Joaquín, al poniente de Torreón.

Al caer la tarde, el público se reunió y tomó asiento en las bancas del templo. Se trató de un concierto gratuito, que forma parte de la misión social que tiene Camerata al tratar de llevar su música a sitios donde la orquesta regularmente no se presenta.

Pasadas las 18:00 horas, el padre Roberto Chávez Casillas dio la bienvenida a los asistentes. En su discurso resumió un poco de la historia de este inmueble, el cual fue construido entre 1944 y 1947. Su diseño es obra del arquitecto Jorge Sandoval, quien se inspiró en la iglesia Santa María La Mayor de Roma, en Italia.

Las diez columnas que sostienen a la nave principal estuvieron decoradas con adornos navideños. La orquesta se plantó frente al altar, que es coronado por el Cristo del Cedro Rojo. Además de su hermosa arquitectura, que mezcla un elegante diseño geométrico, el maestro Ethan Eager, quien en esta ocasión dirigió a la Camerata, destacó su excelente acústica.

Este emotivo concierto se nutrió del mismo programa con el que Camerata de Coahuila cerró su temporada Otoño-Invierno 2023 una noche anterior en el Teatro Isauro Martínez (TIM). Además, se contó con comentarios que relataron la historia de cada una de las obras presentadas.

La noche comenzó con Music for the royal fireworks, de Georg Friedrich Händel. Le continuó el concierto conocido como Fatto per la Notte di Natale, de Arcangelo Corelli, donde protagonizó Ismael Estevané en el violín principal, Román Pavón en el violín segundo y Carlos Castillo en el violoncello.

(FOTO: Ramón Sotomayor/ El Siglo de Torreón)

Para la segunda parte del concierto se contó con la participación del Coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), dirigido por la maestra soprano Luz Alicia Ávila y complementado por la contralto Blanca Vélez, el tenor Raúl Adame y el barítono Tristán Nájera.

El Coro del INMUS acompañó durante los movimientos de la Vesperae solennes de confessore, compuesta por el maestroWolfgang Amadeus Mozart.

Se dejó al Aleluya de Händel para cerrar la noche con broche de oro. Antes de interpretar esta pieza perteneciente al oratorio El Mesías, el maestro Ethan Eager invitó a los asistentes a ponerse de pie, tal como lo dicta la tradición desde su estreno en 1742, en Dublín, cuando el rey Jorge II se puso de pie al escuchar precisamente el Aleluya.

El historiador Carlos Castañón, director ejecutivo de Camerata de Coahuila, dijo en entrevista que para la orquesta es importante salir de los teatros y presentarse ante públicos distintos, esto como parte de su visión social y educativa.

(FOTO: Ramón Sotomayor/ El Siglo de Torreón)

“Qué bonito que se da en un escenario arquitectónicamente tan notable como lo es la iglesia de San Juan Bautista, ‘San Juanito’, como le dicen los colonos de este sector, y ver este concierto de música clásica, con este tono barroco, lo complementa".