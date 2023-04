Cambios administrativos en presidencia de Madero sin reflejarse de forma oficial

A dos semanas de realizar cambios en la estructura organizacional de la presidencia de Francisco I. Madero, los cuales no se han reflejado de forma oficial.

Fueron varias las direcciones y jefaturas, debido a que no se han realizado las recepciones formales, aún no hay información pública al respecto.

Las direcciones de Servicios Públicos y Fomento Económico, las jefaturas de Auto Transporte, Parquímetros, Catastro y Tenencia de la Tierra, son las que fueron actualizadas en cuanto a personal administrativo, según lo informó Juan Carlos Escobar Espinoza, jefe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), en el municipio.

Detalló que en cuanto a Servicios Públicos se eligió a un nuevo director mientras Wendy Salazar cumple su incapacidad otorgada de ley, colocando al frente a Alfonso González Terán, mientras que a Corina Guzmán, ex directora de Fomento Económico, fue retirada del cargo y en cambio se colocó a J. Carmen Ruiz, quien anteriormente se encontraba en la jefatura de Auto Transporte.

Alejandra Flores, alcaldesa de Madero, señaló que los cambios se realizaron con la intención de mejorar y cubrir algunas vacantes que existían, por lo que se tomó la decisión de reorganizar a los funcionarios en nuevas áreas, “el motivo principal es para tener una mejor organización en base a un análisis de las capacidades de cada uno, ya que quedaron unos lugares vacantes se realizaron los movimientos”, explicó Flores.

A través de la plataforma de transparencia a nivel estatal, los cambios siguen sin reflejarse, mientras que el municipio tampoco ha emitido ningún comunicado respecto a esta información, “si hubo movimientos durante la temporada vacacional, aun no se han entregado las direcciones formalmente y mientras no se realicen estos cambios, yo no puedo subir información al sistema si no hay un respaldo”, indicó Escobar Espinoza.

En cuanto a las jefaturas, los nombramientos de nuevos titulares no ha quedado claro todavía, y debido a que la información no se encuentra en el dominio público, se desconoce quienes se encuentran al frente, aún así, el titular del ICAI aseguró que todas las vacantes se encuentran cubiertas por el momento.