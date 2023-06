Calor aumenta picaduras de alacrán en Durango

El calor que se registra en la ciudad de Durango ha sido tanto que también ha provocado un elevado número de personas que son picadas por alacrán, sobre todo por la tarde noche que es cuando el arácnido suele buscar el fresco y sale de su madriguera.

De acuerdo al área Antialacránica del hospital Materno Infantil, durante el mes de junio se tiene el registro, hasta la madrugada del 23 de junio, de 720 personas que han sido atendidas por picadura de alacrán.

Son 720 personas que han acudido a esta área del nosocomio ya señalada, un promedio de 32 atendidos por día, aunque no son todos los picados, algunas personas no acuden al área antialacrán o se atienden en otro lado.

Durante la madrugada del 23 de junio acudieron dicha a área desde niños que venían del Arenal, hasta mujeres embarazadas y adultos de diferentes edades.

Para algunos de los asistentes no era la primera vez que habían sido picados por el arácnido, para otros sí. En algunos había la preocupación en los familiares, en otros casos no tanto, como el de un menor en donde a toda su familia, hermanos, hermanas y padres ya les ha picado el alacrán en repetidas ocasiones y no ha pasado a mayores.

En las estadísticas, en lo que va del presente año, 2023, se tiene el registro de dos mil 935 personas atendidas por picaduras de alacrán en el nosocomio ya referido, un promedio diario de 17 personas.

De los ciudadanos que acuden a ser atendidos, no a todos les hace efecto el veneno del alacrán, aproximadamente el 50 por ciento sólo se queda en observación y luego regresa a casa porque no hubo efecto.

La otra mitad de los que acuden por una picadura de este arácnido sí se les tiene que poner suero antialacránico para contrarrestar los efectos del veneno.

Lo cierto es que las altas temperaturas provocan que este pequeño animal, por el que es muy conocido Durango, salga de su madriguera cuando empieza a refrescar, por eso las picaduras del mismo son más frecuentes por las noches.

