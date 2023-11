Califica alcalde de Torreón como extraordinaria la administración de Miguel Riquelme; no descarta reelección

Como una extraordinaria labor y trabajo calificó el alcalde de Torreón, Román Cepeda González, la gubernatura de Miguel Ángel Riquelme Solís, luego de que rindiera su Sexto Informe; asimismo, no descartó la posibilidad de una reelección, sin embargo aseguró que esta no será su decisión.

Luego de que el mandatario estatal concluyera su informe, Cepeda González dijo que Riquelme es un hombre comprometido con Coahuila y con cada una de las regiones; además de recordar que le tocó compartir seis años con él, los primeros tres como secretario del Trabajo, y esta parte final como alcalde de Torreón.

"Indiscutiblemente un gran compañero de trabajo, un gran apoyo, creo que con una claridad indiscutible de hacia donde quería llegar, a donde quería dejar a Coahuila, mi reconocimiento, apoyo y respaldo siempre", sostuvo.

Asimismo, reveló que el próximo 11 de diciembre presentará su informe al medio día en el Teatro Nazas, quien calificó este 2023 como un año de trabajo con mucha intensidad e inversión en materia de seguridad, así como el bien público número uno en Torreón, y como eje número uno de su gobierno, y por su puesto en materia de desarrollo social, obra publica, imagen urbana, limpieza, infraestructura, e inteligencia.

Tras una posible reelección comentó que: "Me queda claro que me queda más de un año todavía por construir el Torreón que yo visualizo, el Torreón que visualizamos 20/40 en la parte y tiempo que nos toque, yo creo que hoy estamos ocupados y preocupados por seguir trabajando por Torreón en unos meses o semanas más se habrá de definir, yo abre de poner lo que he puesto que es mi trayectoria, dos años de trabajo como alcalde y lo demás no lo decido yo, la voluntad ahí va a estar, y el trabajo y los resultados también".

No obstante, puntualizó que la decisión está en otro lugar, por su parte está poniendo lo único que le toca poner a un gobierno, que es toda su capacidad, responsabilidad y compromiso para generar una condición en este momento de inversión, certeza, seguridad, de atracción de inversiones en todos los sentidos.

"Yo creo que la decisión no está en mí, yo estaría ahí, yo estoy listo y puesto, pero la decisión no esta en un servidor, la decisión mía yo ya la tome hace tiempo y es el gobernar Torreón, me dieron la confianza, estoy ya a dos años de mi gobierno, me queda un año por concluir, y lo demás ya pronto, ya lo veremos", subrayó.

Finalmente recalcó que: "Por supuesto que me gustaría, la ruta que yo tengo es clara, sé donde quiero estar, y por supuesto que me encantaría volver a servir a Torreón, pero es un tema que no está en mi cancha, es un tema que está en la decisión de otra naturaleza, yo estoy poniendo lo que hoy me toca poner como alcalde, que es generar, estar y poner a Torreón en otro orden, como lo dije desde el primer día de mi gobierno en los ojos de México y del mundo, y es la tarea, estar desde esa parte de Coahuila trabajando por Coahuila y por México".