Caen dos implicados en caso Dayan Yamil

Confirman dos detenciones más relacionadas con el feminicidio de Dayan Yamil Favela Quiñones de 34 años de edad; los hechos abrían ocurrido en la ciudad de Gómez Palacio.

El titular de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, informó que las órdenes de aprehensión se cumplimentaron el pasado jueves.

Los detenidos responden a los nombres de Juan Antonio "NN" y Jesús Arturo "NN", de 27 y 25 años de edad, respectivamente.

Estas dos personas son señaladas por presuntamente tener una participación en el delito de feminicidio, ya que según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Gómez Palacio.

Previamente fue detenido Ángel Alonso "NN" de 21 años de edad, quien es hermano de Jesús Arturo "NN", uno de los hombres recién capturados.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial para vincular a proceso a las dos personas en mención y sean trasladadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 ubicado en Durango.

Así mismo, el primer detenido, quien ya se encuentra internado en el centro penitenciario en mención, también será imputado por feminicidio, toda vez que su aseguramiento se realizó en primera instancia por desaparición forzada.

"El día de ayer en la tarde se hizo la detención de dos personas más. Las cuales tiene una participación diversa en los hechos, sin embargo eso ameritó girar una orden de aprehensión en su contra y los cuales ya fueron detenidos y puestos a disposición del juez de control".

Ángeles Zapata indicó que no se puede compartir mayor información sobre el móvil del feminicidio y la mecánica de los hechos, para no entorpecer la investigación. "Todavía no podemos referir nada toda vez que las audiencias están en trámite y tenemos que guardar en reserva cierta información para esperar hasta que se ventile en la audiencia".

FEMINICIDIO

Como se informó en su momento, la desaparición de Dayan Yamil Favela Quiñones de 34 años de edad, ocurrió el pasado 11 de enero cuando salió de su trabajo en Gómez Palacio.

Fue vista por última vez cuando conducía un automóvil Ford, línea Figo, modelo 2018, con placas de circulación FFV-615-B.

Tras los hechos, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Vicefiscalía Región Laguna e iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales. El pasado domingo por la tarde fue localizado el cuerpo de una mujer en un predio del ejido Buenavista del municipio de Francisco I. Madero.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que se trataba de Dayan Yamil y detalló las causas de la muerte según la necropsia practicada al cuerpo de la víctima.

El martes por la tarde se realizó la detención de uno de los sujetos involucrados en los hechos y el pasado jueves se cumplimentaron otras dos ordenes de aprehensión.

Los hechos

Feminicidio:

*Dayan Yamil desapareció el pasado 11 de enero en la ciudad de Gómez Palacio.

*Su cuerpo fue localizado la tarde del pasado domingo en un predio del ejido Buenavista de Francisco I. Madero, Coahuila.

*El martes por la tarde se realizó la detención de Ángel Alonso de 21 años.

*El pasado jueves fueron asegurados dos sujetos más, Juan Antonio "NN" y Jesús Arturo "NN", de 27 y 25 años de edad, respectivamente.