Buscan terminar obra del Desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio, piden paciencia a ciudadanos

El Gobierno del Estado descarta el “tapar” los avances que se tienen en la obra del paso a desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio, como exigieron los vecinos cercanos en su reciente manifestación, al considerar que sería “sepultar” más de 70 millones de pesos invertidos, por lo que les pide paciencia ya que se espera concluir antes de que finalice este año, al registrar un avance físico el 71 por ciento.

En torno a la manifestación que se registró la tarde-noche del 25 de julio frente a la obra, el subsecretario de Gobierno para La Laguna, Raúl Meraz, dijo que se respetan estas movilizaciones, al entender la molestia de los vecinos del sector, ya que reconoció que los trabajos no avanzan a la velocidad que se desearía.

(VAYRON INFANTE/EL SIGLO DE TORREÓN)

“Entendemos que es una molestia para los habitantes de ese sector, es una carga que tuvimos nosotros que adquirir al cambio de gobierno, es una obra que el Gobierno anterior dejó sin la liquidez que se debería haber dejado para dicha obra. Cuando llegamos, ya tenía cuatro meses vencida la obra en septiembre, el último pago que ellos hicieron fue en junio, y dejaron de pagar, entonces cuando llegamos fue una bola de nieve que fue creciendo”, detalló el subsecretario.

Aseguró que gracias a la voluntad de los constructores, así como de la empresa Ferromex y a las gestiones del gobernador Esteban Villegas, se ha ido avanzando, aunque no al ritmo deseado.

(VAYRON INFANTE/EL SIGLO DE TORREÓN)

“Esta obra está caminando, no a la velocidad que la ciudadanía demanda, pero está caminando, entonces lo que nosotros les pedimos es paciencia. Sabemos que es difícil de solicitarla y que ellos comprendan de que no tenemos recurso pero a final de cuentas es una obra que se va a concluir, es un compromiso del gobernador Esteban Villegas, que no se trata de venir a buscar un culpable sino terminarla y está haciendo las gestiones pertinentes?.

Recordó que se liquidaron los 2,800 millones de pesos que se debían al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que a su vez atrasó 189 obras que se encontraron inconclusas.

“Se terminó la del puente Francisco Villa en la ciudad de Durango y esta es la segunda prioritaria para la región Lagunera y esperamos que se pueda concluir en este año”.