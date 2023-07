CMIC urge al gobierno de Durango a concluir el desnivel 5 de Mayo

Urgen al gobierno del estado de Durango a concluir el desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio.

Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reconoció que se trata de una obra del gobierno anterior pero consideró que se debe concluir lo antes posible, pues tiene más de un año en proceso y ello ha causado estragos en los negocios.

Recordó que los contratistas le informaron que la obra estaba a un 75 por ciento y que no estaba detenida pero luego de las manifestaciones de inconformidad de los vecinos, se observó que no se estaban desarrollando los trabajos, por lo que consideró que quizá el porcentaje de avance físico podría no ser correcto.

"Está parada la obra, me comentaron a mí que estaban trabajando a un ritmo lento pero según me di cuenta, no es así, entonces, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto", expresó.

Indicó que se trata de una obra de la gestión estatal anterior y, en ese sentido, refirió que "todos sabemos cómo dejaron las finanzas en la administración pasada, espero yo que el gobierno actual pueda solucionar el problema, ya después de 19 meses que lleva la obra, que ha causado cierres de negocios y es un problema social, pero entendemos que es una obra que se debe terminar lo más rápido posible", comentó.