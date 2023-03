Buscan pase al mundial de robótica 13 equipos laguneros en FIRST Laguna Regional de Peñoles

"¡Buenos días equipos!, a ver esa energía, ¿dónde está?. Sean todos ustedes bienvenidos a la 2023 FIRST Robotic Competition y el desafío de este año Charged Up presentado por Haas. Nos espera un súper fin de semana". Así fue como las maestras de ceremonia de FIRST Laguna Regional , Marlen Papadópulos y Valeria Flores recibieron a más de mil estudiantes de todo México.

Los robots se encendieron minutos después de las 9 de la mañana con las rondas de clasificación que se juegan en la arena que se instaló en el Tecnológico de Monterrey campus Laguna. Se enfrentan 41 equipos de estudiantes novatos y veteranos procedentes de 13 estados de la República Mexicana.

En cada ronda de clasificación, participan dos alianzas (roja y azul) de tres equipos cada una, y deberán procesar piezas de juego para aportar energía a su comunidad. Cada alianza aporta energía a su comunidad recuperando sus piezas de juego de las subestaciones y anotándolas en la portería.

Los jugadores humanos tienen que proporcionar las piezas del juego a los robots desde las subestaciones. En los últimos segundos de cada partido, los robots de la alianza corren para acoplarse y engancharse a su estación de carga.

En este 2023, los equipos FIRST Robotics Competition (FRC) abordan los retos mundiales actuales relacionados con el objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, centrado en garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Hay 18 premios y seis pases al mundial de Houston, Texas que se realizará en abril del año en curso.

En estas rondas de clasificación, se puede sentir el entusiasmo, la adrenalina, el nerviosismo y los gritos de euforia de los más de mil competidores. En el área de Pits, los equipos afinan sus robots, comparten herramientas, promueven el respeto, el trabajo conjunto, el conocimiento y la empatía.

Industrias Peñoles organiza el torneo de robótica FIRST Laguna Regional y junto con Fresnillo plc patrocinan a 25 equipos de estudiantes de entre 14 y 17 años de edad. Son 13 grupos estudiantiles de la Comarca Lagunera.

EQUIPOS PEÑOLEROS

A continuación te presentamos los equipos que tienen el auspicio de Industrias Peñoles y Fresnillo plc:

No. 4355 CP-BOTS Peñoles de Gómez Palacio; No. 4400 Cerbotics Peñoles de Torreón; No. 4401 Cetmov Peñoles de Laguna del Rey; No. 4403 PrepaTec ROULT Peñoles de Torreón; No. 4603 Leones Francés Peñoles de Gómez Palacio; Tecmilenio DEROF Peñoles de Torreón y No.5312 Lobotics Peñoles de Torreón. También No. 5526 Type C Peñoles de Torreón; No.6199 E-Haws Peñoles de Torreón; No.6896 Cabots Fresnillo plc de Carboca, Sonora y No.7018 Eolotics Peñoles de El Espinal, Oaxaca.

De igual manera No. 7037 Jeunes D'Argent Fresnillo plc de Fresnillo, Zacatecas; No.7161 LeopardsBots Peñoles de Zacatecas; No. 7577 Velabots Peñoles de Velardeña; No. 7653 Minebots Fresnillo plc de Santiago Papasquiaro; No. 7669 Techno R4v7ns Peñoles de Gómez Palacio; No.7687 Corcebots Peñoles de Bermejillo y No. 8105 Apolo Black Cat Peñoles de Torreón. Así como No. 8266 Owlbot Peñoles Laguna del Rey; No. 8290 Jaegers 60 Peñoles de Ramos Arizpe; No. 8291 Yellow Experience Batell Peñoles de Torreón; No. 9118 Pb-ers Laguna Peñoles de Torreón; No. 9120 Silverbot Fresnillo plc de Guanajuato; No. 9134 Prepa Tecmilenio DEVOLT Chihuahua y No. Desert Eagles John Deere Torreón.

Las rondas de clasificación terminarán este sábado para después pasar a las corridas de clasificación, selección de alianzas, corridas de playoffs y premiación. El evento es abierto al público en general y también se puede seguir a través de las redes oficiales de FIRST Laguna Regional.

Proeza

Torneo de robó tica.

*Se cuenta con el apoyo de alrededor de 150 voluntarios, que desempeñan distintos roles como: personal de cancha, referees, encargados de Pits y taller, jueces, inspectores de robots, responsables de seguridad y staff en producción audiovisual y comunicaciones. Algunos voluntarios son colaboradores de Peñoles y a ellos se suman docentes, alumnos de distintas escuelas de la región y profesionistas independientes.

*En esta competencia, el premio más prestigioso es el Impact Award (anteriormente Chairman*s Award).