Bloquean bulevar por robos en escuela

Ayer hubo un bloqueo en un tramo del bulevar Laguna Sur de Torreón para denunciar que el Jardín de Niños "Centenario Rotario" turno matutino de la colonia Zaragoza Sur ha sido víctima de constantes robos y vandalismo.

Los quejosos fueron padres y madres de familia y llevaron pancartas que decían "No más robos, queremos un velador", "Si no hay solución, no habrá clases" y "Exigimos seguridad".

En el último atraco, los amantes de lo ajeno se llevaron el cableado eléctrico, afectando el regreso a clases del pasado lunes 9 de enero.

En otras ocasiones, han quemado palmas al interior del plantel, han hecho huecos en algunas paredes y perforado ventanas. Según las denuncias que la propia institución educativa ha hecho ante el Ministerio Público, los daños patrimoniales van desde los mil hasta los 15 mil pesos.

Iveth Ávalos, una madre de familia, destacó la urgencia de que se les apoye con personal de vigilancia en el lugar pues esta situación afecta directamente la educación de los cerca de 163 niños y niñas que están matriculados en el turno matutino.

"Nadie nos hace caso. Fuimos a hablar a la SEP para que nos ayudaran con un velador que cuidara por las noches la escuela pero nos dicen que eso es problema del Municipio y que ellos nos podían. Luego nos dijeron que los esperáramos pero no nos solucionaron nada", expresó.

Durante el bloqueo, acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal para levantar el reporte de los hechos y por esta manifestación, se suspendieron las clases pero este martes se reanudarán.

Los padres y madres de familia mostraron documentos a El Siglo de Torreón, que corresponden a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila así como las solicitudes de patrullaje nocturno que han hecho a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

CASO SIMILAR

La semana pasada, hubo una situación similar pero por el lado del municipio de Gómez Palacio.

Madres de familia de la escuela primaria federal "Juan Escutia" de Gómez Palacio se manifestaron el lunes 9 de enero para denunciar que el plantel se encuentra en pésimas condiciones además de que ha sido víctima de robos en los últimos meses.

El centro educativo se localiza en la colonia Armando del Castillo Franco y según los quejosos, luego del periodo vacacional decembrino no había condiciones para que los alumnos pudieran estar en las aulas. "La escuela está en muy malas condiciones, los niños no pueden estar en clases así, no hay fondos, no hay nada", dijeron.

Incluso, mencionaron que harían oficios dirigidos a la Secretaría de Educación y a las autoridades municipales que correspondan, pues era urgente su apoyo para darle mantenimiento al plantel y poder contar con un vigilante a fin de evitar atracos.

Protesta

Exigen acciones.

* Alrededor de las 9 de la mañana, padres y madres de familia bloquearon la vialidad como una forma de presión.

* Piden la intervención de la Secretaría de Educación de Coahuila, así como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

* Ya han interpuesto denuncias por robos.