Banda de Alientos Santa Cecilia alista concierto gratuito este fin de semana

Será este próximo domingo 5 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, cuando la Banda de Alientos del Instituto de Música Santa Cecilia realice una presentación gratuita en el atrio principal de Plaza Cuatro Caminos.

El concierto será dirigido por el maestro Juan Barrios, quien presentará a alumnos de saxofón, clarinete, flauta, trompeta, batería y percusiones.

Serán alrededor de 30 músicos, entre niños, adolescentes y adultos, quienes durante aproximadamente una hora, interpretarán diversas piezas musicales.

La primera parte del concierto abordará la llamada “música del método”, que es con la que cualquier músico que aspire a la profesionalización debe aprender. Mientras que en la segunda se interpretarán obras de música popular como El Pasodoble y Virgen de la Macarena (España), Can Can (Francia), Stand by Me de The Beatles (Inglaterra), entre otras.

Cabe recordar que la Banda de Alientos Santa Cecilia fue fundada en agosto de 2011, por el Instituto de Música Santa Cecilia, ubicado en la colonia Las Julietas de Torreón. Se caracteriza por, mediante su talento, interpretar música de banda sinfónica, con reducción o adaptación a los instrumentos que dispone la agrupación.

Se indicó que el objetivo de estas presentaciones es poner en escenario lo aprendido en el aula, entre las clases de solfeo y técnica de instrumento. El mismo maestro Juan Barrios ha intentado inculcarle a sus alumnos que una orquesta es como una familia, y que ser músico profesional implica férrea disciplina.

Barrios destaca que se trata de la décima generación y que varios de sus músicos han logrado tocar para la Banda Municipal de Torreón o la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT), para luego dar el salto a orquestas de mayor renombre.