Baja, incidencia de accidentes de motociclistas en Madero

No es muy alto el índice de accidentes en motocicleta en el municipio de Francisco I. Madero, en promedio por semana se registran máximo cinco “eventos” en los que están involucrados ese tipo de vehículos en la zona urbana y hasta el momento ninguno con lamentable resultado, declaró el jefe del Departamento de Tránsito y Vialidad, Miguel Aguilar.

Agregó que incluso hay semanas en que no se registra ningún percance con motociclista y están casi al parejo con accidentes de automovilísticas.

Reiteró que, pese a que en los últimos años la motocicleta es el medio de transporte más utilizado en ese municipio, debido a que resulta más barato en cuanto al costo de la unidad y el combustible, además de que las distancias en la ciudad son cortas y es más rápido el traslado, pero repitió que no se tienen cifras alarmantes en accidentes.

Mencionó que, generalmente los percances graves se registran en carreteras ejidales, pues reconoció que los conductores se desplazan a exceso de velocidad, aunado a que hay tramos de caminos en mal estado, aunado a que no portan el casco de seguridad.

“Tenemos accidentes de todo, con carros, camionetas, camiones, hay de todo en Madero no lo tenemos tanto el problema con los motociclistas los índices no van al alza, estamos a la par, estamos al 50,50, los motociclistas no llevan el porcentaje más alto. Hay semanas que las que tenemos cuatro o cinco, pero también hay semanas en las que no se registra ninguna”.

Lo que si reconoció que una practica muy común en el municipio es que se desplazan hasta cuatro personas en una unidad de ese tipo, familias completas y solo una o dos portan su casco, lo que es irregular, aunque se les hace una llamada de atención y se le indica a al conductor que debe dar varias vueltas para llevar a las personas a su destino, pues considerando que son familias de escasos recursos no se pretende “lastimar” su economía.

Donde si se aplica la sanción es cuando no realizan un alto preventivo, por manejar en estado inconveniente a exceso de velocidad y no portar el casco, pues son faltas consideradas dentro de reglamento vial.