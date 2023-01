Ayuntamiento busca reforzar seguridad

A través de un programa de polígonos prioritarios, el ayuntamiento de Matamoros planea reforzar la seguridad en colonias y ejidos con altos índices delictivos que se mantuvieron durante el año pasado.

El alcalde del municipio, Miguel Ángel Ramírez, explicó que será a partir de esta semana cuando el proyecto se consolide para posteriormente iniciar con la ejecución, "vamos a marcar ciertas colonias y ejidos que mantuvieron una constante en los indicadores de seguridad".

Detalló que hubo ciertos ejidos en donde los reportes de narcomenudeo, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, y a negocio, fueron una de las principales problemáticas, por lo que en el presente año se espera reducir dichos temas.

Ángel Ramírez informó que con este programa se establecerá una coordinación con el sector educativo, al igual que con las demás dependencias, con la finalidad de consolidar a toda la ciudadanía, "hoy se va a remarcar para tener una estrategia permanente en donde vamos a involucrar a toda el área del sector educativo y de seguridad, también vamos a participar y coordinar con algunas áreas como deporte, cultura y recreación para que participen en este aspecto y reforzar en la seguridad para que el próximo año vuelva a reflejarse".

Detalló también que se espera una inversión en materia de seguridad y pese a que no especificó el monto que se destinará, dijo que ya se encuentran listos para recibir nuevos elementos y equipar a la Dirección de Protección Ciudadana.

Por lo que se planea que este año se agreguen 46 elementos a la dependencia, dos vehículos de vialidad y equiparán al departamento de Protección Civil y Bomberos; al igual que subirán el sueldo de los elementos tanto operativos como administrativos.

"Si no me equivoco, la próxima semana me voy a reunir con una comisión de policías para ver qué necesidades hay y volveremos a incrementar el salario de los elementos operativos y administrativos, ya el año pasado se aumentó un 10 por ciento y es lo que queremos volver a aumentar".