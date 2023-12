Autorización de bendición, abre puertas a comunidad LGBT y frena a conservadores: Raymundo Valadez

Como un gran paso y una muestra de apertura, pero sobre todo de inclusión y de respeto, calificó Raymundo Valadez Andrade, activista por los Derechos LGBTI en Coahuila, la autorización que da el Vaticano de bendecir a las parejas del mismo sexo al margen de cualquier ritualización e imitación del matrimonio.

Como se informó, la Fiducia supplicans del Dicaterio para la Doctrina de la Fe, autorizada por el Papa Francisco, es posible bendecir a las parejas que se describen como “irregulares”.

Con la petición que hizo recientemente el Vicario General de la Diócesis de Torreón, José Luis Escamilla, de no confundir esta autorización con lo que es el sacramento del matrimonio, Valadez recordó los inicios del pacto civil en Coahuila.

“Cuando el pacto civil de solidaridad que a mí me tocó trabajarlo junto con la legislatura que en ese momento presentó a iniciativa en Coahuila, pues igual así decíamos ‘no se confundan’, ‘no se asusten’”.

Pero ese mensaje de “no se confundan”, dijo: “es para la sociedad conservadora porque al final de cuentas aquí lo importante en esta declaración es que ya hay una apertura por parte de la Iglesia. Desde el momento que ya hay esa apertura y sobre todo de inclusión y de respeto, creo que el paso grande ya se dio. Ya si en años posteriores, en 10 años, 50, 100 o en meses si se llegara a permitir las uniones religiosas entre parejas del mismo sexo, pues qué bueno, pero por lo pronto lo más importante que es que ya hay una apertura de respeto y de inclusión”, dijo el activista.

También esa aprobación dijo, además de abrirles las puertas a la comunidad LGBT, “le cierra las puertas a la sociedad conservadora, mocha, hipócrita qué hay dentro de la Iglesia, porque suena incongruente decirte seguidor de Cristo, seguidor de Dios y sin embargo excluir, discriminar, estigmatizar, manifestar tus prejuicios, eso no cabe dentro las creencias religiosas, y creo que eso es lo importante”.

Esta apertura dijo, permitirá a las nuevas generaciones, salir sin la creencia de que es un pecado o un error.

“Cuando yo tendría unos 19 a 20 años, empezaba como activista, de antemano lucha ha, pero yo creía que estaba mal, creía que era un error, que era un pecado, que era una falta, hoy en día afortunadamente me tocó vivir, me tocó vivir la persecución, pero también me ha tocado estos grandes logros y es muy bonito ser parte de esta lucha, ser parte de todos estos logros”.