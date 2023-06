Autoridad, 'incapaz' de enfrentar crisis de agua

El problema rebasó a la autoridad, pues en la Presidencia Municipal dicen que los pozos están en mantenimiento, pero no hay capacidad para repartir en pipas, consideran vecinos de algunas colonias de Matamoros, ante la crisis por el desabasto del vital líquido que desde hace varias semanas se presenta en prácticamente todo el municipio.

Algunos dijeron que por años han batallado por la falta del servicio y en temporada de calor se complica, sin embargo en esta ocasión la situación es muy crítica, pues repitieron que llevan unas tres semanas sin una gota del líquido.

"Nos enseñaron videos de que hay un pozo que esta descompuesto, que la flecha ya no llega a la profundidad del pozo y por eso se descompone todo y que no hay recursos para arreglar, pero como si hay dinero para la feria, eso que se están gastando ahí que lo agarre para componer un pozo o algo, es más importante eso, porque no hay agua en ningún lado, para donde quiera que vaya y pregunte le van a decir que no tienen", dijeron vecinos del fraccionamiento Arboledas y Santa Cecilia.

Comentaron que, durante martes y miércoles se han registrado manifestaciones, en la última, afirmaron que hubo una importante convocatoria, pues empezaron con la protesta algunas personas que viven en el fraccionamiento Santa Cecilia, Arboledas y los sectores que se encuentran en los alrededores, pero al enterarse llegaron de otras colonias como Carolinas, Mariano Matamoros, Las Ladrilleras, Casas Geo, entre otras y agregaron que empezaron el bloqueo de la carretera, cerca del área conocida como Las Meloneras, alrededor de las ocho de la noche y permanecieron durante varias horas. "La verdad estuvo muy feo, sí hubo mucho relajo" dijeron.

Platicaron que exigían la presencia del alcalde Miguel Ángel Ramírez López, pero acudieron varios funcionarios municipales y mencionaron que algunos de forma amable trataban de persuadirlos para que abrieran la circulación y otros altaneros les exigían que se retirarán.

"El Charro nos echó charras", pues habían platicado con él y se comprometió a mandar las pipas mientras se solucionaba el desabasto, pero en algunos sectores se incumplió, pues dijeron que la falta del servicio se registra en prácticamente todas las colonias, por lo que decidieron manifestarse otra vez para presionar.

"Hubiera visto, llegó toda la gente de él, de los que trabajan en presidencia y los policías y nos decían que nos quitáramos pero no quisimos y se estaban pasando los carros por otros lados, pero también les bloqueamos y la gente no se quitó hasta que empezaron a mandar las pipas de agua y hasta eso aquí anduvieron hasta las tres de la mañana y hoy (ayer) volvieron a mandar otra pipa como a las nueve", dijeron las mujeres.

Manifestaron que en el caso del fraccionamiento Santa Cecilia, siempre han batallado, pues salía un poco conectando las bombas, pero desde hace dos meses en casi todo el fraccionamiento no sale nada y repitieron que cada martes y viernes les enviaban las pipas, pero desde hace dos semanas se incumplió.

Incluso dijeron que hay personas que se dedican a vender, por 150 pesos les llenan un contenedor de mil litros, en tanto que para tomar y prepara alimentos llenan en las expendedoras de agua purificada hasta tres galones diarios, cuyo costo oscila en los siete a doce pesos y hay lugares donde se agota.

Dijeron que si la situación sigue igual bloquearían pero esta vez frente a la Feria, pues el fin de semana se tiene programado un baile estelar, pero reiteraron que hay situaciones más importantes que resolver en el municipio que esa celebración.

En el Mercado Municipal la situación es la misma, algunos locatarios dijeron que también les prometieron llenarles contenedores con pipas, pero en su caso consideraron que tal vez los integrantes de la mesa directiva no presionaron para que les cumplieran, por lo que cada uno se las arregla y acarrea en sus camionetas para llenar los tanques que colocaron en sus negocios.

El miércoles se cerraron por algunas horas los sanitarios pues evidentemente la cisterna está vacía y ayer al medio día nuevamente se restringió el acceso.