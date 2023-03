Ausencias, una obra de teatro para las personas desaparecidas

La Real Academia Española (RAE) define a la palabra ‘ausente’ como ‘dicho de una persona que está separada de otra persona o de un lugar, y especialmente en la población en la que reside’. Datos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila arrojan que dos mil 460 personas continúan sin ser localizadas en esta entidad. Los conceptos y los números se leen fríos en el papel, pero quienes buscan a sus seres queridos señalan que no existe definición capaz de abarcar la desaparición de una persona.

Ante esta problemática social, artistas escénicos de La Laguna han decidido aportar a la causa a través de su ejercicio. Así es como la compañía Hoja en Blanco prepara el montaje de Ausencias, obra dirigida por Pita Romero, producida por Cecy Guerrero y escrita por Jacobo Tafoya, que tendrá su estreno los próximos 24 y 25 de marzo, a las 19:30 horas, sobre el escenario del Teatro Alfonso Garibay.

Diana Muela, actriz partícipe en esta obra donde interpreta a Chelo, indicó en entrevista que el teatro puede fungir como herramienta para lograr una sinergia con quienes buscan a sus desaparecidos. La ausencia se trata de una herida latente que debe ser abordada con seriedad y sensibilidad.

“Los que tenemos la fortuna de no haber pasado por esas situaciones, de cualquier manera no estamos exentos de ello. Queremos que ellos sepan, que tengan la certeza de que no están solos en esto, que los estamos apoyando, que los estamos respaldando, que somos actores y esta es la manera que tenemos de aportar”.

El libreto de Ausencias está basado en relatos de la vida real. Pita Amor, la directora, sostuvo conversaciones previas con familias como los Sánchez Viesca, quienes desde el año 2004 buscan a su hija Fanny. Entonces, Jacobo Tafoya, el dramaturgo, trasladó la manera en que estos padres buscan a sus hijos, quienes sin recursos gubernamentales suelen salir cada semana a buscar restos humanos en terrenos y lotes baldíos de la región.

“La obra son puros hechos verídicos de lo que se fue recabando de información con los padres que están buscando a sus desaparecidos, primordialmente con los señores Sánchez Viesca, quienes han estado muy detrás de esta historia y que incluso han estado presentes en algunos de los ensayos que hemos tenido”.

Además de Diana Muela, el reparto actoral está conformado por María Caldera, Chiara Sosa, Angélica Galván, Kolem López, Arturo Aranda, Irving Morúa y Javier Díaz. Al término de las funciones, se pondrán a la venta playeras cuya recaudación se destinará a Grupo Vida.

El boleto para las funciones del fin de semana tiene un precio de $200 pesos. También se programarán presentaciones los días 28 y 29 de abril, y 19 y 20 de mayo.