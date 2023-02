'Atrapamos un duende', así se burla la prensa internacional de López Obrador y su 'aluxe'

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara en Twitter la foto de un supuesto "aluxe" —un pequeño duende del imaginario maya— y afirmara que "todo es místico", la prensa internacional no han perdido la oportunidad de colocar dicha imagen en su portada, esto junto a textos divertidos, pero también irónicos.

Uno de ellos es el Daily Star, diario británico que este martes mostrará en portada al ser sobrenatural, según adelantó BBC News. Además, llevará la frase: "Mexico prez: we've caught an elf", es decir, "Presidente de México: 'atrapamos un duende'".

Asimismo, y con el aparente fin de captar la atención de los lectores, se aprecia el texto: "'un duende mítico que trepa árboles fue captado en cámara', dijo el presidente de México. Sí, el mismísimo presidente".

Cabe mencionar que la afirmación del Daily Star no es del todo precisa, puesto que AMLO había escrito: "Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico".

Otro detalle importante es la aparente equivocación de AMLO, puesto que la fotografía del supuesto aluxe no sería de hace unos días, sino de hace por lo menos dos años, como advierte Twitter bajo la publicación del mandatario, junto a notas periodísticas de 2021 que ya incluían la imagen.

"¿Un elfo? ¿Una bruja?"; The New York Times publica sobre supuesto aluxe de AMLO. También el New York Times se sumó a la discusión, pues a través de un texto destacó que la imagen carecía de metadatos, por lo que no se ha podido discernir quién la tomó ni cuándo lo hizo.

De igual modo, citó a David Stuart, profesor de historia de la Universidad de Texas en Austin, quien ha investigado a la civilización maya. Él explica que los aluxes eran conocidos por vivir en la región norte de la península de Yucatán y por ser "personajes tramposos" que vivían en el bosque.

"Eran pequeños seres a las afueras del pueblo que hacían tu vida difícil", dijo el académico, además de compararlos con duendes y elfos, esto como publicó el diario estadounidense.

Además, Stuart explicó que, al ver el tuit de AMLO, entendió que el jefe del Ejecutivo estaría bromeando, pero que no está del todo seguro: "no tengo idea de lo que intenta hacer", dijo.

Otros medios internacionales que le dedicaron espacio al presunto aluxe de AMLO, junto a la foto de la escultura prehispánica en Ek' Balam, fueron Fox News y el diario británico The Guardian.

¿Qué son los aluxes?

De acuerdo con una publicación de 2018 del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, perteneciente a la UNAM, estos seres son llamados chaneques en náhuatl o aluxes en maya, y su nombre puede traducirse como "los seres que habitan en lugares peligrosos", o como "los dueños de la casa".

Generalmente se les representa bajos de estatura, vestidos con túnicas, y descalzos. A estos seres mágicos de la mitología mesoamericana se les atribuye un gran conocimiento de las selvas, además de ser guardianes del agua y de la selva.

"Se cuenta que algunos son traviesos y disfrutan haciendo maldades a la gente que va a sacar agua de los pozos y a los que van a lavar o a bañarse a los ríos, aunque la mayoría son tranquilos y permiten que la gente use el agua sin molestarla", se lee en la publicación.