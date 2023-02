'¿Así son los elfos en México?': se burlan de AMLO y su 'Aluxe' en The Late Night Show

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha dado de que hablar a nivel internacional luego de que compartiera en sus redes sociales fotografías que muestra lo que dijo que parecía ser un “Aluxe”, un espíritu mitológico del bosque similar a un duende en las inmediaciones del Tren Maya.

El mandatario no parecía estar bromeando cuando publicó la foto de un “Aluxe”; sin embargo, el conductor del programa estadounidense de “Late Night Show with Stephen Colbert” se burló de dicha publicación que supuestamente, “fue tomada hace tres días por un ingeniero”.

La foto nocturna muestra un árbol con una rama formando lo que parece un halo de cabello, y lo que pueden ser estrellas formando los ojos de la figura.

En el programa de la cadena CBS que fue transmitido el pasado lunes, dedico un espacio al presidente en donde indicó que “este avistamiento de elfos es la acusación sobrenatural más sorprendente de un presidente desde Frankiln D. Roosevelt", dijo.

Ante las risas, el conductor también hizo mofa de la imagen del supuesto elfo en donde lo comparo con galletas Keebler, “Uh ¿así son los elfos en México? si es así no quiero probar sus galletas de keebler, pero de nuevo, él es el presidente de México, quién soy yo para juzgar”, comentó.

Aluxe revisó la basura de AMLO

Colbert también mostró un video en donde aparece el mandatario desde Palacio Nacional “hablando” del aluxe o elfo en el que se escucha el himno nacional de fondo en donde el presidente asegura haber tenido encuentros con el ser mitológico, quien incluso ha revisado en su basura.

“Hasta ahora, la mayoría de la gente ha visto la foto que publiqué del elfo mágico, pero desde esa foto he tenido más encuentros con el elfo, como cuando volvió y revisó mi basura. Mientras usé una escoba para sacarlo, me besó con sus dientes y creo que me pasó su magia”.

Según la creencia tradicional maya, los “Aluxes” son criaturas pequeñas y traviesas que habitan en bosques y campos, y son propensas a jugarles malas pasadas a las personas, como esconder cosas.

Algunas personas dejan ofrendas para apaciguarlos.