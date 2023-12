Así suena la Navidad con la Banda MS

Varios solistas y grupos se ha puesto navideños y en el caso de la Banda MS no podía ser la excepción.

Recientemente, la agrupación lanzó el álbum Navidad con la MS, que, como su nombre lo indica, es una producción que incluye nueve temas cien por ciento navideños en versiones únicas, creadas y producidas por la agrupación.

Navidad Rock, Alrededor del árbol de Navidad, Ven a cantar, Paseo en trineo, Noche de paz, Santa Claus llegó a la ciudad, Feliz Navidad, Frente a la chimenea y Ya se empieza a sentir la Navidad, versión en español de It´s Beginnig To Look a Lot Like Christmas.

Como ya es un tradición en esta temporada, la BANDA MS presenta temas navideños; este año sus miembros realizaron un disco incluyendo algunos de esos temas que salieron y complementarlo con otros que se grabaron especialmente para este fin.