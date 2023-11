Así suena Can't cath me now de Olivia Rodrigo, canción de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

La nueva película The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes llegará a las salas de cine el próximo 17 de noviembre en México (aunque se podrá ver en algunas salas desde el día 15) y como cada una de las cintas de esta franquicia, no podía faltar la música.

En esta ocasión, Olivia Rodrigo es la encargada de cantar el tema principal, la cual formará parte del álbum The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Music From & Inspired By), la cual será la banda sonora oficial de la película.

El tema Can't Catch Me Now fue escrito por Olivia Rodrigo, de 20 años de edad, y trabajó junto al productor Dan Nigro. Este sencillo está disponible a través de Geffen Records.

La canción llega en medio del éxito que vive Olivia con su segundo álbum de estudio, Guts, el cual debutó en el número 1 de Billboard Top 200.

De esta manera, Olivia se suma a artistas como Lorde, Taylor Swift, Christina Aguilera y Coldplay, quienes cantaron los temas principales para películas previas de Los Juegos del Hambre.

En total, el álbum contará con 17 canciones, en los que se incluirán temas cantados en la película por la protagonista Rachel Zegler.

Cuenta con la producción de Dave Cobb ganador de nueve Grammys.

Otros artistas incluidos en el soundtrack son Flatland Cavalry, Molly Tuttle, Billy Strings y más.