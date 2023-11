Desde Taylor Swift a Lorde, redescubriendo la música de Hunger Games

La saga de Los Juegos del Hambre fue una de las más populares en la década pasada, las cuatro películas fueron protagonizadas por Jennifer Lawrence y marcaron a toda una generación de adolescentes.

La historia estaba basada en los libros del mismo nombre de la autora Suzanne Collins: Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sinsajo, el último libro, se dividió en dos partes, resultando cuatro películas.

Este 2023, la franquicia cinematográfica regresa a las salas cine con la precuela Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, la cita en las salas de cine es el próximo 10 de noviembre, es por ello que vale la pena recordar su legado.

Algo que destacó de estas películas fue su banda sonora, pues además de la música de la película hecha por James Newton Howard, en las cuatro entregas originales se presentaron álbumes con música exclusiva hecha por varias bandas de rock y estrellas de la música pop y el folk.

Entre las bandas que hicieron música para estos trabajos destacan Arcade Fire, The Civil Wars, Maroon 5, Of Monster and Men, The National, Imagine Dragons, The Lumineers y Chvrches.

Mientras que en cuanto a solistas cantaron temas artistas como Miranda Lambert, Kid Cud, Birdy, Patti Smith, Christina Aguilera, The Weeknd y Ariana Grande.

Si bien las bandas sonoras tenían grandes temas, la realidad es que cada película tenía un tema principal, algunas películas tuvieron tres sencillos, los cuales fueron éxitos y marcaron la época.

Safe & Sound de Taylor Swift y The Civil Wars

La cantante Taylor Swift fue la primera artista en lanzar música para Los Juegos del Hambre, la canción es una balada con estilo folk e indie alternativo, la cual generaba un ambiente que recordaba al distrito 12 en donde habitaba la protagonista Katniss Everdeen.

Eyes Open- Taylor Swift

El sencillo oficial del álbum The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond fue interpretado también por Taylor Swift, esta es una canción de estilo rock alternativo en donde la artista muestra la relación que tiene Katniss con el Capitolio, es lo opuesto a Safe & Sound, la cual es melancólica.

Atlas- Coldplay

El segundo álbum The Hunger Games: Catching Fire (Original Motion Picture Soundtrack) tuvo tres sencillos oficiales, la carta de presentación fue el tema Atlas de Coldplay, esta es una canción pop con inclinaciones al indie rock. La canción tiene referencias espirituales sobre Katniss y Peeta a través de la metáfora.

Elastic Heart- Sia, The Weeknd y Diplo

Esta canción se convirtió en un éxito cuando fue incluida la versión solista en el álbum de Sia, 1000 Forms of Fear, sin embargo, solo los fans de Los Juegos del Hambre recuerdan que fue utilizada para promocionar la película de En Llamas, fue el segundo sencillo de la banda sonora.

We Remain- Christina Aguilera

El último sencillo del álbum fue la poderosa balada We Remain interpretada por Christina Aguilera, la canción habla sobre la perseverancia, algo que era característico de Katniss.

Yellow Flicker Beat- Lorde

La tercera película contó con Lorde como la intérprete del sencillo principal, la canción hace referencia al ascenso de Katniss Everdeen como El Sinsajo. El tema tiene un ritmo electropop y art pop.

The Hanging Tree- Jennifer Lawrence

La última canción en lanzarse como sencillo fue el tema The Haging Tree, canción que sirvió como grito de guerra dentro de la trama de la película. La canción es interpretada por la protagonista, Jennifer Lawrence y fue compuesta por los integrantes del grupo de indie folk The Lumineers.