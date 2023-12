Así lo dijo Ovalle Favela: la obsesión de AMLO es enfermiza

Con argumentos jurídicos, con referencias históricas, con fundamentos constitucionales, José Ovalle Favela hace un real y acertado análisis de la situación política que vive el país, específicamente de la intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones y funciones del Poder Judicial, advirtiendo del riesgo que corre la democracia mexicana y el quebranto del estado de derecho.

En entrevista concedida a periodista en la Ciudad de Durango, el prestigiado académico, nativo de Gómez Palacio, para nuestro orgullo, señala puntualmente los errores cometidos por Andrés Manuel López Obrador, en su persistente propósito- de someter al Poder Judicial,Sin ataques, sin ofensas, sin insultos, sin groserías, en un lenguaje sobrio y hasta solemne diríamos, Ovalle Favela desolla al titular del Ejecutivo Federal por sus acciones en los más de cinco años de gobierno.

Con la virtud de no pertenecer a ningún partido político, lo que le da más valor a sus argumentos, al no tener interés alguno que no sea expresar la verdad, el distinguido jurista se yergue como un moderno Catón mexicano para fustigar, implacable, pero con educación y respeto, pero sobre todo con fundamento, a un político que por haber llegado a Presidente de la República con un sobrado apoyo popular, quiere ahora extender su mandato con la visión de instituir una dictadura, avasallando a los otros dos poderes, aunque al Legislativo ya lo tiene dominado, des de hace tiempo, y convertirse así en el poder absoluto.Bien por quien es también exalumno del Instituto "18 de Marzo" de Gómez Palacio, por esa entrevista que aparece publicada en El Siglo de Torreón, en su edición del 30 de noviembre, en la que advierte que hoy por hoy "el problema número uno en México es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial; aunado a que ya tiene sometido al Poder Legislativo al que calificó de abyecto; esto y la creciente militarización del país representan graves riesgos para la democracia y quebrantan el estado de derecho. El actual Poder Legislativo es el más abyecto que yo he conocido".

"Lo que está pasando actualmente en México es algo antihistórico, antidemocrático, anticonstitucional. Obrador quiere someter al Poder Judicial mediante ataques y con propuestas anticonstitucionales como la de elegir a jueces de distrito y magistrados de circuito por voto o consulta popular". "Ese deseo de someter, de dominar al Poder Judicial es verdaderamente enfermizo".

"La propuesta de López Obrador de que se elija a los ministros de la Corte por medio del voto popular es anacrónica y antidemocrática; es algo que no es posible, porque el voto es un poco ciego, manipulable, es un contrasentido y una cuestión plenamente absurda porque ningún voto popular puede elegir al mejor juez". De aceptar la propuesta de López Obrador, ahondó Ovalle en el tema, todos los jueces y magistrados serían de Morena, y el Ejecutivo dominaría al Poder Legislativo; pocas veces, como ahora, se ha visto un poder legislativo sometido, callado, dócil, sin criterio, sin opinión. Es el Poder Legislativo más abyecto que yo he conocido".

Fue más contundente, todavía, al decir: "Si se aceptan las propuestas de López Obrador, entonces lo que diga el ejecutivo será la máxima palabra para los jueces, los magistrados, los diputados, los senadores, como sucede en Cuba y Venezuela, países donde el presidente domina todo".

Precisó que el lema de "abrazos, no balazos", adoptado por el gobierno desde sus inicios ha propiciado el aumento del crimen organizado, los homicidios, chantajes, cobros de piso, delitos que quedan impunes porque no son castigados".

Consideró que el estado de derecho en México, que ya padecía demasiadas fallas y disfunciones, hoy está quebrantado por esa obsesión que tiene el presidente de "no me vengan con eso de que la ley es la ley".

La creciente militarización de México es anticonstitucional y muestra una actitud antijurídica del presidente y es un riesgo para México.La Constitución limita la función del ejército exclusivamente a la defensa de la Patria de ataques y con hechos o cosas que tienen relación con la disciplina militar, por eso, dijo, las recientes disposiciones del Ejecutivo para avalar los traslados del ejército, con actividades que ya están en operación en aeropuertos, construcción de carreteras y aduanas, son totalmente contrarias a la Constitución.

El distinguido jurista, académico universitario ofrece un panorama objetivo y realista de lo que sucede hoy en día en nuestro país que está en peligro de irse al barranco si llegan a prosperar las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional. No olvidemos que una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante del país (Arturo Illía, expresidente de Argentina); recordemos la sentencia de Víctor Hugo (poeta y escritor francés): "Entre un gobierno que hace mal las cosas y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa". Y la última: "Los hombres del poder, como los pañales, deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón"., (George Bernard Shaw, escritor y dramaturgo inglés).

