Deuda millonaria sería el motivo detrás del malestar emocional de Alejandro Sanz

Hace algunos días Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores después de anunciar en redes sociales que no estaba pasando un buen momento, en un tuit el español dijo: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió el cantante.

Ahora, ha surgido una supuesta versión que explicaría el estado emocional del intérprete de Corazón Partido.

Según dijo el periodista Antonio Belachi ,esta información ya lleva tiempo circulando, rescata un informe de Espejo Público.

"Se conocía desde hace años. Cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha", señaló.

Alejandro Sanz estaría arrastrando una deuda de más de 7.3 millones de dólares, según rescata el portal de AS.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares", aseguró el periodista.

Por otro lado, Nacho Gay, señaló al anterior representante de Sanz, según recuperó "Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal, y los tribunales le condenan a pagarle 4.5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto".

Al parecer, "hay un agujero de 15 millones de euros", Hacienda "le reclama una parte", mientras que "una empresa de Miami le reclama 7 millones".

Sin embargo, aclaran que no es seguro que sean estos problemas financieros la razón del malestar de Sanz, pues es un problema "desde hace siete años".