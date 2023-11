Asegura UAdeC que 87 % de observaciones corresponden a pagos de trabajadores

Luego de que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), Universidad Autónoma de Coahuila señalara observaciones por más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la máxima casa de estudios informó que el 87% de dichas observaciones tienen que ver con pagos realizados a trabajadores que compaginan funciones docentes y administrativas.

Fue ayer que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó su informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 a la máxima casa de estudios, en la cual señala cinco rubros de observaciones pendientes a solventar por un monto de 826.3 millones de pesos.

Ante esto, a través de un comunicado, se informó que el 87% de dichas observaciones tienen que ver con pagos realizados a trabajadores que compaginan funciones docentes y administrativas.

“En la UAdeC tenemos un número importante de trabajadores que se encuentran en dicho supuesto, ya que la ley y nuestra propia legislación lo permite e incluso en muchos casos lo exige, por ejemplo, las y los directores para acceder al cargo deben ser docentes titulares en activo y en todos los casos existen pruebas fehacientes sobre la compatibilidad de horarios, porque ninguno de ellos tiene más de 16 horas frente a grupo a la semana, por lo que se encuentran dentro del rango permitido por la ley y dicha información fue entregada en tiempo y forma a la ASEC”, aseguró.

Aseguró que en concreto el artículo 86 del Estatuto Universitario señala: “Nadie podrá desempeñar dos o más cargos administrativos simultáneamente, salvo los que sean inherentes a su cargo por disposición de este Estatuto, de los reglamentos que de él emanen o del Consejo Universitario. No se considera el desempeño de dos cargos administrativos cuando una persona desempeña una función administrativa en la administración central, las Coordinaciones de Unidad o las Unidades Académicas, cuando también realice funciones docentes, de investigación, de creación o interpretación, siempre que se garantice la compatibilidad de horarios avalada por la Oficialía Mayor”.

Especificó que la comprobación de compatibilidad, que recopila y avala la Oficialía Mayor y que se genera cada 6 meses, ya se entregó a la ASEC.

“Lo haremos de nueva cuenta, ya que en dicha documentación se puede probar que estos trabajadores cumplen tanto con sus labores de docentes, como los encargos administrativos. Como Universidad debemos defender a nuestros trabajadores, porque la observación no solo se realiza a la institución, sino también a cada uno de ellos, y los mismos no han recibido un pago que no les corresponde, mucho menos han incumplido sus responsabilidades, ni se encuentran fuera de los supuestos”, aseguró.