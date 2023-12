Arteaga espera permisos para Feria del Cohete; Ayuntamiento prefiere no instalarla

El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, manifestó que se encuentran en espera de que les sean notificados los permisos para la instalación de la Feria del Cohete, no obstante, por parte del Ayuntamiento, no preferirían no instalarla.

Es cada año que al iniciar el mes de diciembre en los límites con Saltillo y Arteaga sobre la carretera 57, se instalan varios puestos en un predio con venta de pirotecnia a la cual acuden miles de ciudadanos de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

El alcalde dijo que hasta el momento no les han notificado los permisos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que este año, podría no haber.

“Para esta fecha el año anterior ya teníamos notificación por parte de Sedena para instalarla, esperaremos que nos llegue de parte de nosotros nunca hemos querido que se instale esta feria del cohete. Gracias a Dios en ediciones pasadas se ha tenido buena seguridad y nunca ha pasado ninguna situación lamentable, pero en lo personal prefiero que no se instale”, dijo.

Recordó que se les pide un permiso y el año pasado se les expidió solo un anual, pero además deben de cumplir con la revisión de la Secretaría de Protección Civil estatal.

“Debemos ser notificados por el ente estatal y hacer los protocolos de seguridad, en mi opinión mi cabildo estamos en la negativa de que se pudiera instalar”, concluyó.

Cabe destacar que es en estas ferias donde se pueden conseguir desde pirotecnia de colores, aquella que ha resultado letal.