Apuntes de campaña

Toda campaña, remite en algo a la guerra en el campo. Pero al menos en las democracias, dicha guerra por el poder es simbólica. En plena guerra armada contra Alemania, Winston Churchill advirtió a los ingleses: "Estamos en la fase preliminar de una de las mayores batallas de la historia". Y remató su discurso radiofónico en la BBC, con la famosa frase: "no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas".

En otros términos, las campañas electorales exigen sudor, suela y saliva. Aunque algunos piensan cándidamente que todo se resuelve con likes, seguidores y redes sociales. Invierten millones en bots con sede en otros países. Sin embargo, hace falta algo más que buen marketing para conquistar a los votantes. Algunos partidos hasta lanzan famosos y caras atractivas con tal de sumar votos. Pero las campañas requieren algo más que pura imagen. Por supuesto, la imagen comunica, pero esta tiene sentido si hay una narrativa que se corresponde en los hechos con las personas. La política de resultados. Con frecuencia, las propuestas y las promesas en campaña, dan un salto al vacío. Se puede prometer los impensable, pero la poesía se topa con la realidad. La legitimidad de un gobierno se construye con base en resultados.

La candidata que lidera las encuestas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, tiene claro el objetivo de su campaña. Sabe que va a arriba y en consecuencia es disciplinada para mantener el marcador. No es carismática y su discurso tampoco. No obstante, sus palabras se corresponden con una serie de resultados en las calles. Ahí está la clave de la efectividad de su narrativa. En ese sentido, es la candidata de la continuidad, bajo el cobijo de amplia aprobación presidencial. Los otros candidatos no compiten con ella, sino con el presidente de la República. Por lo mismo, sus propuestas buscan dar continuidad al proyecto de la 4T. La campaña que realiza está claramente estructurada y hasta se da el lujo de elegir los escenarios, muchos en la calle, en espacios abiertos, sin miedo al sol. Dado que es la candidata que va arriba, sus expresiones no son de confrontación, sino de defensa de un proyecto que se contrapone a la tendencia "neoliberal" de las últimas tres décadas.

Por otro lado, la candidatura del PRIAN, abanderada por Xóchitl Gálvez, se presentó ante los medios como la esperanza y la alternativa al gobierno. Incluso, se ponderó como la personalidad capaz de ganarle a todo lo que implica AMLO. En principio, su semblante y expresiones populacheras cautivaron, pero el encanto no duró ni un mes. Ante la falta de consistencia, la candidatura pronto hizo agua, y ni siquiera pudo expresarse sin teleprompter. A estas alturas, hasta la plutocracia que la impulsó, ve cómo esa campaña no encuentra la forma de despegar. No viene al caso hacer un recuento de las pifias y errores que todavía el fin de semana se refrendaron. Ni el mejor equipo de asesores puede completar lo que no está. Inscrito en un muro quedó la conocida expresión: Lo que natura no da, Salamanca no presta. Al mismo tiempo, esa campaña carga la pesada carga del desprestigio de los partidos históricos.

Para mal de esa aspirante, surge un tercer candidato mediático por Movimiento Ciudadano. Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, son la sensación de las redes y de un segmento de ciudadanos que los admiran y buscan tomarse fotos con ellos. Apenas salieron hace unos días, y sus mensajes entusiasman a votantes jóvenes y votantes descreídos del Frente Amplio, que ni siquiera puede sostener el nombre. Ya lo cambiaron por Fuerza y corazón. Sus mensajes en las redes gustan, agarran velocidad y fuerza. No proponen una historia pequeña de gelatinas, sino proyectan una imagen fresca, joven y aspiracional hacia el futuro. Manejan un Tesla y visten de fosfo, fosfo. Qué rápido envejeció el Frente, ante la pareja de Nuevo León. La campaña de Samuel y Mariana tiene todo para superar en los siguientes meses al PRIAN. De ser así, estarían enviando al tercer lugar a esa oposición incapaz de construir una narrativa más allá de criticar al presidente. Hasta aquí, unos breves apuntes rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

@uncuadros