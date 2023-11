Aprueba Congreso 63 fiats notariales

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el otorgamiento de 63 fiats notariales a igual número de personas que cubrieron todos los requisitos, entre las cuales hay políticos y servidores públicos en funciones.

Durante la sesión del pleno que se desarrolló el día de ayer, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibió 17 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, con lo que se dio luz verde a la propuesta del jefe del Ejecutivo estatal para aumentar el número de notarías en la entidad, a unos días de concluir su gestión.

Entre quienes votaron en contra destacan los diputados locales Rodolfo Walss Aurioles, quien cuestionó que entre los nominados haya servidores públicos de la administración estatal aún en funciones.

"No puedo votar a favor de este dictamen", dijo tras señalar que entre los requisitos que establece la Ley del Notariado está el que ejercer estos cargos es incompatible con la función pública, por lo que quienes obtengan el fiat notarial deberían solicitar licencia antes de haberles dado el fiat notarial.

"Se está otorgando a quienes no tienen la posibilidad de ejercer, porque son funcionarios en este momento, como el caso de la diputada Lizbeth (Ogazón), la secretaria de Seguridad Pública (Sonia Villarreal), el fiscal Anticorrupción (Jesús Homero Flores Mier", lo que a su consideración debería ser impedimento.

Otro voto en contra fue el de la morenista Teresa de Jesús Meraz, quien se concretó a señalar que seguirá firme con los principios de su partido de "no robar, no mentir, no traicionar", los que no van acorde con quienes van a recibir las fiats notariales, según dijo.

Quienes también votaron en contra fueron los legisladores Laura Aguilar y Francisco Javier Cortez.

Por su parte, en su intervención a favor del dictamen, la diputada local, Luz Natalia Virgil Orona, expuso que el otorgamiento de fiat notarial es una facultad que ejerce el gobernador, y que quienes la obtienen debieron cumplir con una serie de requisitos y condiciones.

Refirió además que en muchos de los expedientes están las recomendaciones de quienes ya ejercen como notarios públicos, y que será la sociedad que finalmente va a calificar si serán buenos o no.