Apodan a mujer 'Lady Paquete' luego de protagonizar pelea con repartidores de Mercado Libre

En redes sociales se volvió viral el video que muestra a una mujer agrediendo a unos repartidores de la plataforma Mercado Libre, quienes supuestamente se negaron a entregarle su pedido. Por lo anterior la mujer fue bautizada como #LadyPaquete.

En las imágenes se ve a la mujer molesta y en una actitud agresiva hacia los repartidores, quienes le solicitaban una palabra clave para poderle entregar su pedido, requisito que al parecer era desconocido para la mujer ya que comenzó a llamar ladrones a los repartidores y a grabarlos con su celular.

"Usted me está robando mi paquete porque viene a mi nombre… entrégueme mi paquete", señala la mujer mientras sostiene una caja y una bolsa que al parecer arrebató a los repartidores.

En un momento pasa por el lugar otra mujer, quien le indica a la afectada que su pequeño hijo, quien está presenciando toda la escena, se encuentra asustado.

"Señora, no me entregan mi paquete… gracias, no la necesito, no le pedí su ayuda. Si no me va a apoyar y no sabe, por favor no opine", le responde para luego continuar discutiendo con el repartidor.

La mujer reitera que le entreguen su paquete ya que es algo que está esperando su pequeño para luego agregar que los repartidores son "unos groseros y unos pelados".

Ante la insistencia para que le entreguen su paquete, los repartidores le enseñan el mismo y le vuelven a solicitan a la mujer que les proporcione la palabra clave, y le recalcan que no se lo pueden entregar sin dicha palabra.

La mujer vuelve a cuestionar si le entregaran su paquete y ante la negativa amenaza con que no regresará los otros dos que arrebató a los repartidores.

Al fondo de toda la escena se puede apreciar al hijo de la mujer, quien se ve un poco asustado por la situación.

Tras varios segundos de discusión, la mujer realiza una llamada con la persona que al parecer realizó el pedido y tras explicarle la situación obtiene la palabra clave.

Mientras tanto, los repartidores se comunican con la policía y le explican la situación, sin embargo, la mujer se mete en la conversación y también solicita el apoyo de una patrulla porque asegura que le quieren robar su paquete.

Mujer proporciona palabra clave y le entregan paquete

Tras varios minutos de discusión y luego de proporcionar la palabra clave, los trabajadores le entregan su caja y la mujer procede a revisarla para después entregar el paquete al menor.

Por último, la mujer avienta los dos paquetes que tenía en su poder y se retira del lugar con su hijo.

Según se escucha en el video, los hechos ocurrieron en Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.

Tras hacerse viral el video, los usuarios de redes sociales desaprobaron la actitud de la mujer y hasta solicitaron que le sea bloqueada su cuenta de Mercado Libre, aunque también hubo quienes tomaron con humor la situación.

"Cuando es la primera vez que compras en línea", "No sabe que solicitan palabra clave, o más bien, no sabe leer", "Por estas personas la marucha trae instrucciones", "#Ladypaquete es panista…no tengo pruebas, pero tampoco dudas", "Pobre marido, los osos que ha de pasar" y "Cuando no sabes comprar en línea y terminas quedando como mensa", fueron algunos de los comentarios.