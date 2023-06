Anuncia UAL nuevos servicios de Posgrado

Como parte de la expansión en su oferta académica, la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), anunció ayer once nuevos servicios de Posgrado, que arrancarán a partir de la segunda quincena de agosto del año en curso y que permitirán a los estudiantes obtener titulaciones de manera más rápida.

El rector de la institución educativa, Omar Lozano Cantú, explicó además que después de un trabajo arduo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) les entregó 22 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Son once servicios escolarizados y once no escolarizados.

Los nuevos servicios académicos de Posgrado son: Especialidad en Desarrollo de Videojuegos, Maestría en Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, Especialidad en Docencia, Maestría en Educación y Especialidad en Comunicación y Generación de Contenidos con Perspectiva de Género. También Especialidad en Marketing Político, Especialidad en Calidad y Productividad, Especialidad en Manufactura Esbelta, Maestría en Procesos Industriales, Doctorado en Desarrollo Humano y Doctorado en Gestión Organizacional.

"Nosotros queremos darle mayor diversidad a la gente para que puedan estudiar algún posgrado", expresó.

El rector comentó que habrá becas especiales de un 35 % para todas aquellas personas que quieran sumarse a uno de estos nuevos servicios que se ofrecen en la Universidad. Las personas interesadas pueden obtener mayores informes en: [email protected]

Lozano Cantú dijo que la fórmula para ir creciendo en la oferta académica e infraestructura es el trabajo conjunto y la inversión de todos los remanentes en la propia institución educativa, lo que trae beneficios no solamente para la comunidad estudiantil sino para toda la Comarca Lagunera.

Cabe señalar que este anuncio es coincidente con el 35 aniversario de la Universidad Autónoma de La Laguna que actualmente está trabajando en los ámbitos académicos, culturales y deportivos.

En la presentación de los nuevos servicios de Posgrado también estuvieron presentes Aurelio Gerardo García, coordinador de Posgrados; Hyrum Licona Rivera, secretario general académico; Nadia Guillén Barraza, coordinadora general de Planeación Académica y Abril Cepeda Rubio, coordinadora general de la Universidad Virtual.

La Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) anunció ayer once nuevos servicios de Posgrado que arrancarán a partir de agosto.