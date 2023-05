Anuncia Riquelme inversión de empresa austríaca para sector eléctrico-automotriz

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, junto al alcalde José María Morales Padilla, anunció la llegada de la empresa austriaca MIBA a Ramos Arizpe, la primera en México, que fabricará autopartes para la industria pesada del ramo, así como turbinas para aerogeneradores eólicos y manufacturas para la agroindustria.

El Estado detalló que MIBA invertirá 25 millones de dólares y generará 185 nuevos empleos para profesionistas.

"Con la llegada de esta factoría de clase mundial, Coahuila fortalece su relación comercial con la Unión Europea (UE)", refirió Riquelme.

En el anuncio, el gobernador estuvo acompañado de los directivos Franz Peter Mitterbauer, CEO Miba Group, y Peter Mitterbauer, Former CEO Miba Group, Member of the Supervisory Board; además de Nella Hengstler, Consejera Comercial de la Embajada de Austria en México.

"Su decisión, representa una gran noticia para la entidad", agregó el mandatario estatal. Quien reconoció el respaldo de la Consejera Comercial del país europeo en México para que Coahuila emprenda relaciones comerciales con su nación.

Informó que la entidad será de las primeras en la fabricación de autos eléctricos en México, con la producción en serie en los próximos meses de General Motors.

Comentó que a esta empresa se sumará Stellantis a partir de 2024, con la fabricación de dos vehículos, además de que iniciará la producción de la camioneta RAM eléctrica.