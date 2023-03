Ante incremento del paso de migrantes por Torreón, exigen mayor sensibilidad y preparación de policías

Ante el incremento que se ha registrado en el paso de migrantes por Torreón dentro de su viaje a Estados Unidos, ya que tan solo en dos meses se ha alcanzado el 47 por ciento del cierre del 2022, en el Centro de Día para Migrantes se pide mayor sensibilidad por parte de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, al presentarse la primera agresión del año el pasado 1 de marzo.

María Concepción Martínez, coordinadora operativa del Centro, detalló que el 2022 cerró con un total de 2 mil 700 migrantes, y en lo que va del 2023, ya se alcanzó un registro de 1,288; es decir, casi el 50 por ciento.

De ese total, 215 son mujeres y 55 menores. Además, tan solo en el mes de enero se registraron 568 migrantes y en febrero 506.

También se informó que el año pasado se presentaron 16 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), por agresiones cometidas por autoridades policiales, en mayor medida por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, sin que hasta el momento se haya emitido recomendación alguna.

Y se recordó que el 1 de marzo se registró la primera agresión en contra de dos migrantes por parte de elementos del Grupo de Reacción Laguna, hecho por el que se presentó la primera queja del año.

Se ha dado un acercamiento con la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón, de la que se esperan buenos resultados. (EL SIGLO DE TORREÓN)

“La mayor dificultad que nosotros presentamos al momento de documentar las quejas es que no hay pruebas, por lo tanto se desecha, porque toda autoridad dice que no son ellos, que no estaban presentes al momento de los hechos”, detalló Carolina Hernández, abogada de la Casa del Migrante de Saltillo, quien agregó que difícilmente un migrante agredido presentaría una denuncia, debido a que eso representaría quedarse en la región, y esa no es su intención.

Por su parte, la coordinadora operativa comentó: “nuestra población migrante que pasa por este Centro va en incremento, necesitamos mayor sensibilidad, mayores donaciones, mayor cantidad de voluntarios, porque esto se atiende con base a la voluntad, es importante que la sociedad lo sepa y sepa cómo ayudar, cómo hacer su paso rápido y ligero a los migrantes”.

Por otra parte, Martínez comentó que se ha dado un acercamiento con la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón, de la que se esperan buenos resultados.

“No sabemos si ha servido, nosotros esperamos que sí sirva”.

Dijo además que se esperan talleres de sensibilización hacia los elementos de Seguridad Pública, como se ha planteado con este acercamiento. “Que se les informe que todo ser humano tiene un derecho y que a todos los migrantes les avala una ley de migración, a este Centro y a todo el migrante que se acerque a él”.