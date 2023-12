Analizan alza en precio del pan

A causa de los incrementos que se han presentado en los insumos a lo largo del año, el sector panadero considera un ajuste en sus precios, sin embargo, aguardarán hasta el próximo año, a fin de concluir con la temporada de altas ventas sin afectar el bolsillo de los consumidores.

Raúl Morell García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en la región Laguna, dijo que en enero de 2024 se llevará a cabo un análisis, mismo que se ha nutrido en el transcurso del presente año, pues se registraron aumentos importantes en el azúcar, así como en el salario mínimo y en las vacaciones del personal, lo que ha impactado a este sector.

"En enero realizamos este análisis, donde revisamos si es posible conservar los mismos precios durante los siguientes meses o si es necesario hacer algún ajuste", comentó, "vamos a hacer todo lo posible porque vemos que el poder adquisitivo de la gente cada vez está más deteriorado, a pesar de los incrementos de los salarios mínimos, la realidad es que los aumentos en los productos pulverizan estas alzas en los salarios".

Recordó que el pan blanco tiene un precio de 10 pesos y 12 el de dulce en la mayoría de las panaderías de la región.

Morell García indicó que el último ajuste a la alza que se tuvo en el precio del pan fue en enero de 2023, cuando subió en cerca de 12 por ciento.

"Con eso nos hemos mantenido, ustedes recordarán que nosotros no aumentamos cada vez que nos suben las materias primas o el salario, aún cuando tenemos incrementos de los insumos, en harina, azúcar, grasas, en el huevo, a veces no nos permite un margen de utilidad pero tenemos que seguir así, porque no podemos estar subiendo como los proveedores, que llegan con un precio y a la semana ya lo aumentaron", expresó.

El presidente de Canainpa refirió que ha habido ocasiones en que el pan se ha mantenido con el mismo precio hasta por dos años y medio, en lo que calificó como mejores tiempos para las ventas.

Para 2024, el dirigente del sector panadero consideró que el alza podría ser menor del 10 por ciento, de acuerdo a la expectativa que se tiene, pero confió en que sea hasta que transcurra la temporada invernal, pues con las bajas temperaturas hay un mayor consumo de este producto.