AMLO se lanza contra el ministro Javier Laynez y lo llama 'alteza serenísima'; dice que su Plan C no fallará

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se busca que en México prevalezca un "Supremo Poder Conservador" y que el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Javier Laynez Potisek ya es "como su alteza serenísima".

Esto luego que el ministro Laynez Potisek admitió el viernes pasado la controversia constitucional que interpuso el INE, suspendiendo la aplicación del Plan B en materia electoral.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO calificó este hecho como inédito, injusto y arbitrario.

"(El Plan B) fue cancelado por un ministro, es interesante porque lo aprobaron senadores y diputados, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela".

"Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario, ya pues ahora tenemos ya en los hechos, o quieren que prevalezca, que impere en México una especie de 'Supremo Poder Conservador' y ya este ministro Laynez ya es como su 'alteza serenísima'”, declaró.

ASEGURA QUE EL PLAN C NO FALLARÁ

En ese sentido, el presidente López Obrador aseguró que si se cancela en definitiva su llamado Plan B en materia electoral, ya se tiene listo el Plan C, consistente en convocar a no votar por el bloque conservador, y ese, aseguró, no falla y no podrá ser bloqueado porque es convocar a la población a continuar con la transformación.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su Plan B estaba acotado completamente y no era una reforma constitucional.

"Nosotros vamos a seguir adelante, si se cancela en definitiva este llamado Plan B que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta. Si cancelan esta reforma electoral que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación", dijo.